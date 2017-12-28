Пудожский хлеб и печенье будут продавать в Петрозаводске

Пудожский хлебозавод будет поставлять свою продукцию в Петрозаводск. Об этом Владимиру Лабинову рассказал директор предприятия Александр Круглов. И. о. министра сельского хозяйства Карелии посетил предприятие во время рабочей поездки в Пудож 27 декабря.

Хлебозавод уже заключил договор поставки с петрозаводской сетью магазинов «Бородинский». Кроме того, в столице Карелии планируют открыть пять стационарных торговых точек. Сегодня Пудожский хлебозавод выпускает более 80 видов продукции — около 100 тонн в месяц. Хлеб, выпечку и фирменное печенье развозят по поселениям района, а также в Медвежьегорск, Вытегру, Плесецк, Каргополь.

Как рассказала технолог предприятия Ирина Голованова, хлеб пекут на углях, без каких-либо добавок, на традиционной опаре. Главный бренд завода — печенье разных видов — делают вручную.

Опара. Пудожский хлебозавод. Фото: «Республика»/Анастасия Залазаева Пудожский хлебозавод. Фото: «Республика»/Анастасия Залазаева Пудожский хлебозавод. Фото: «Республика»/Анастасия Залазаева

На заводе работают около 70 человек. Есть своя кочегарка, парк автомобилей. В этом году купили новую «Газель», 30 процентов стоимости которой компенсировали по программе карельского Минсельхоза.

Напомним, в июле на Пудожском хлебозаводе побывал Артур Парфенчиков. Именно тогда руководитель региона поручил Министерству сельского хозяйства Карелии помочь в предоставлении субсидии для приобретения автомобиля и организации поставок в Петрозаводск.

Руководство завода планирует и дальше расширять производство и ассортимент. Занимаются на заводе оснащением кондитерского цеха, готовят к выпуску овсяное печенье и бисквитные рулеты. Предприятию требуется обновление оборудования: многое здесь используется еще с советских времен.

Владимир Лабинов рассказал о возможности покупки дорогого оборудования на условиях лизинга, когда по программе Минсельхоза за счет государственных средств компенсируют первый взнос. Кроме того, в новом году продолжат субсидировать покупку специализированной техники.

Работники предприятия попросили и. о. министра сельского хозяйства Карелии организовать семинар по обмену опытом в Петрозаводске, чтобы посмотреть, как организовано производство на хлебозаводах столицы Карелии.