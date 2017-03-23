Работникам Пряжинского зверосовхоза выплатили зарплату за декабрь прошлого года

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков приехал в АО «Пряжинское», где встретился с руководством предприятия, рабочими и представителями кредитных организаций. На встрече обсудили финансовое положение зверосовхоза и проблему долгов по зарплатам.

Встреча Артура Парфенчикова с руководством и рабочими Пряжинского зверосовхоза. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Встреча Артура Парфенчикова с руководством и рабочими Пряжинского зверосовхоза. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Встреча Артура Парфенчикова с руководством и рабочими Пряжинского зверосовхоза. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Встреча Артура Парфенчикова с руководством и рабочими Пряжинского зверосовхоза. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.Встреча Артура Парфенчикова с руководством и рабочими Пряжинского зверосовхоза. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Встреча Артура Парфенчикова с руководством и рабочими Пряжинского зверосовхоза. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

Директор предприятия Олег Кочетков рассказал, что рабочим полностью выплачены деньги за декабрь. Долг по зарплатам уменьшился на 392 тысячи и сейчас составляет 1,5 миллиона рублей, из них 970 тысяч – просроченная задолженность перед 94 рабочими.

Кроме того, у зверосовхоза есть долги по электроэнергии. По словам директора, сейчас электричество тратится бесконтрольно, при этом его потребление можно сократить в два раза. 40 миллионов составляет задолженность перед кредиторами.

— Первая проблема в кадрах, — отметил Олег Кочетков. — Есть способы и методы управления, которые не использовались на предприятии. Вторая проблема – это искусственная задолженность, которая не могла возникнуть без трудового коллектива. Сотрудники подписали бумаги о принятии техники, которую в глаза не видели. Теперь мы за нее должны.

Работники предприятия, в свою очередь, подтвердили, что долги по зарплатам постепенно выплачивают. В то же время люди недовольны, что в зверосовхозе осталось мало специалистов: ушли ветеринарный врач и зоотехник, некому делать животным прививки от лишая.

Артур Парфенчиков отметил, что руководству нужно добиться доверия со стороны работников предприятия. Для этого нужно общаться с людьми, отвечать на их вопросы и вместе искать пути решения проблем.

Напомним, проблемы на АО «Пряжинское» начались в прошлом году. С сентября на предприятии начались перебои с зарплатой, в январе 2017-го работники вышли на забастовку: к тому времени они не получили деньги даже за октябрь 2016 года. У предприятия также накопились большие долги перед энергетиками и кредиторами, судебные приставы арестовали несколько грузовых машин, принадлежавших зверосовхозу.

В 2017 году на предприятие пришел новый генеральный директор Олег Кочетков. С начала года удалось решить часть проблем, в том числе частично погасить долги по зарплатам и электроэнергии, а также разрешить вопрос с арестованным транспортом.