Пролетные балки нового Гоголевского моста начнут устанавливать уже в апреле

Компания «КСМ» продолжает строительство Гоголевского моста. Сейчас устанавливаются вертикальные опорные сваи, на которых будут располагаться 28-метровые пролетные балки (вес каждой — 43 тонны).

Установка балок, по словам исполнительного директора АО «КСМ» Бориса Жадановского, начнется уже в апреле.

— Есть определенные сложности с движением по городу, однако мы совместно ГИБДД разработаем соответствующие мероприятия. Скорее всего, доставка будет происходить в ночное время, чтобы не мешать движению, — сообщил он.

По словам представителей КСМ, для ускорения работы они используют сразу две установки для устройства буронабивных свай. Строители часто сталкиваются с тем, что при бурении обнаруживаются водоносные слои, не указанные в проектной документации, или большие валуны. Тем не менее работы идут в соответствии с графиком и движение по новому мосту планируется открыть в январе следующего года.