Программа ускоренной подготовки специалистов действует на Сегежском ЦБК

В течение года на Сегежском ЦБК работает ускоренная программа подготовки рабочих кадров. Молодых людей без специального образования и опыта работы обучают прямо на производстве, впоследствии они остаются работать на предприятии, пишет пресс-служба комбината.

Процесс обучения занимает от трех до пяти месяцев. Новую профессию могут получить люди в возрасте от 20 до 30 лет, хотя иногда на переобучения приходят рабочие от 40 лет и старше.

Ученики-стажеры получают стипендию, в зависимости от сложности профессии и ее ценности ежемесячные выплаты могут достигать 18 тысяч. Кандидатов отбирают на собеседовании со старшим инженером по подготовке кадров, у каждого стажера есть наставник по теории и практике.

В Сегеже нелегко найти узкопрофильных специалистов, поэтому подготовка таких кадров на самом ЦБК – очень важная задача, считают на предприятии.