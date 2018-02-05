Программа поддержки переработчиков дикоросов будет разработана в Карелии

Сегодня в столице России проходит выставка «Продэкспо 2018». Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал на ней и посетил стенды карельских производителей. Руководитель региона отметил, что необходимо развивать потребительскую кооперацию: сбор и сдача дикороссов — это дополнительный доход для населения северных районов республики.

— Сейчас мы много говорим о том, что нам нужно расширять рынки, и не только внутренние, но и внешние. Если мы говорим о дикороссах, то это нужно делать с возрождением потребительской кооперации. Только в таком взаимодействии мы можем говорить об очень серьезном развитии, – заявил Парфенчиков.

Глава республики отметил, что Калевальский, Муезерский и Суоярвский районы — это самые богатые дикоросами места на севере России. И северо-запад страны в настоящее время берет в экономический оборот порядка трех процентов лесных ресурсов — ягод и грибов.

Парфенчиков добавил, что в ближайшее время нужно разработать «дорожную карту», чтобы максимально интенсифицировать сбор и сделать так, чтобы карельские ягоды оставались на внутреннем рынке, а не уходили за рубеж.

После выставки карельская делегация выезжает в Ульяновск на съезд Роспотребкооперации, где будут решаться вопросы в том числе и поддержки переработчиков дикоросов.