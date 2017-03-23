Про сталь и асфальт

На «Петрозаводскмаше» трудятся люди всех возрастов. Свой опыт молодым специалистам передают профессионалы со стажем.

— Рабочие должны быть рабочими в высоком смысле этого слова. Я всю жизнь здесь отработал, у меня стаж в этом году будет 53 года, — признался Николай Лумпин, бригадир-наставник сборочного цеха «Петрозаводскмаша».

Оператор четвертого разряда станков с ЧПУ Дмитрий Коваленко работает на заводе два с половиной года. Он приехал с Украины, работал в Донецкой области на предприятии «Энергомашспецсталь». Жилье снимает, собирается покупать квартиру. Дмитрий — профессионал, победитель всероссийских соревнований станочников-токарей.

— Участвовал в отраслевом чемпионате «Атомскилс», по «Росатому», занял первое место, Участвовал в «Хайтэке» — это среди всей России, занял третье место.

На встрече с рабочими «Петрозаводскмаша» Артур Парфенчиков сразу сказал, что в своей работе намерен руководствоваться тем, что нужно людям. Он будет заниматься решением тех проблем, которые действительно мешают нормально жить и работать, и поэтому для него важно в первую очередь узнать, что больше всего волнует людей.

— Я должен быть открыт для всех. Вот мы недавно в Калевале провели совещание с предпринимателями, они дали мне определенные наказы, и я после этого поехал в Москву. И в понедельник мы встречались в Министерстве обороны и решали там вопросы по имуществу в интересах двух калевальских предпринимателей. Небольших, малых, частных предприятий. Но если надо ехать в Москву, поеду и буду решать вопросы как крупного предприятия, так и индивидуальщика, — заверил Артур Парфенчиков.

Вопросов было много — про детские сады, про поликлиники в городе, и конечно, самый, пожалуй, злободневный — про дороги столицы Карелии. Анна Андронова пожаловалась на качество ремонта: снег сходит вместе с асфальтом. Руководитель региона ответил, что проблему уже изучил.

— Сам фотографирую ямы, одну яму нашел прямо возле мэрии, на перекрестке Куйбышева — Ленина, послал мэру. Слушайте, говорю, ну если у вас перед администрацией города такие ямы, то что дальше делать будем? Это, конечно, шутка. Но шутка горькая.

По словам руководителя региона, в столице Карелии нужно проводить серьезную претензионную работу. Это вопрос открытости города, и дело не только за общественными контролерами. По мнению Артура Парфенчикова, любой гражданин должен иметь возможность пожаловаться на конкретные дорожные проблемы через сайт администрации города, а мэрии посоветовал создать для этого специальный мобильный сервис. Сейчас республика выделяет 101 миллион на ремонт дорог в Петрозаводске, и контракты с подрядчиками должны быть с максимальной ответственностью за брак, подытожил руководитель региона.

Артур Парфенчиков пообещал встретиться с коллективом «Петрозаводскмаша» снова — чтобы обсудить, как решаются проблемы, о которых рабочие говорили сегодня.