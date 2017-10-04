Подрядчика на строительство промплощадки в Петрозаводске выбирают на аукционе

Управление капитального строительства Карелии разместило на сайте госзакупок конкурсные документы по строительству промплощадки в Петрозаводске. Сейчас закупка находится в стадии подачи заявок от потенциальных исполнителей. Подрядчика должны определить 9 октября.

Речь идет о контракте по строительству инфраструктуры промышленной площадки. Его начальная (максимальная) цена — почти 434 миллиона рублей. Согласно документам в стоимость входят работы по подготовке территории будущей промплощадки, устройству электрических сетей, канализации, водо-, тепло- газоснабжения, прокладка дорог на территории объекта, строительство здания дежурного благоустройство и озеленение территории.

Контракт планируют финансировать из федерального и республиканского бюджетов в три этапа. Работы должны быть выполнены к концу 2019 года.

Напомним, площадку, которая станет основой промышленного парка, будут строить в районе Пряжинского шоссе. На ней планируют разместить домостроительный комбинат, завод по производству базальтового волокна, цех по производству теплоаккумуляционных печей и каминов и цех по производству мягкой мебели.

Создание в Петрозаводске промышленного парка включено в федеральную целевую программу развития республики до 2020 года. Его площадь составит 40 гектаров, общий объем финансирования – четыре миллиарда рублей. Строительство парка должно завершиться в 2020 году.