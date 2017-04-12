Питкярантский целлюлозный завод начал поставки в Северную Америку

Сегодня Артур Парфенчиков посетил целлюлозный завод в Питкяранте. Предприятие отправило первую партию целлюлозы покупателю в Северной Америке. В марте этого года завод вывели из процедуры банкротства и назначили нового директора.

— Мы увеличиваем объем поставок в Европу, выходим на американский рынок, хотя исторически основной производитель целлюлозы там — это Чили, но и мы для себя находим возможности. Наша целлюлоза уникальна, из нашей электроцеллюлозы делается картон, который является лучшим на сегодняшний день диэлектриком. Электрокартон остается главным при производстве трансформаторов, несмотря на развитие технологий, — рассказал гендиректор ООО «РК-Гранд» Константин Малышев.

Кроме того, питкярантская целлюлоза идет на производство кровельного материала. В Европе шифер из асбеста запрещен, ему на смену пришла мягкая черепица. Ее основа — целлюлоза. Для завода это основной новый рынок, который постоянно растет.

— На сегодняшний день на этой площадке производится 100 тысяч тонн в год. В день мы обрабатываем 50 грузовиков с лесом, — добавил Константин Малышев.

На встрече с коллективом производственной площадки врио главы Карелии отметил успехи и пообещал предприятию всяческую поддержку. В частности, отвечая на вопрос сотрудника ЦЗ о проблемах с сырьем, руководитель заявил, что в правительстве как раз занимаются поиском подходящей лесосеки.

— Если у нас есть возможность в разы увеличить здесь производство по глубокой переработке древесины с высоким уровнем добавочной стоимости, с большой долей поступлений в бюджет и в фонды, мы должны этим заниматься, — сказал Артур Парфенчиков.