«Петрозаводскмаш» производит оборудование для Курской АЭС-2

В компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) приступили к изготовлению комплекта парогенераторов, узлов главного циркуляционного трубопровода и компенсатора давления для первого блока Курской АЭС-2.

Заготовки для парогенераторов поступили на площадку Волгодонского филиала «Атоммаш», а коллекторы для них будут изготовлены в петрозаводском филиале. Будущие изделия сейчас проходят механическую обработку перед наплавкой. Кроме того, «Петрозаводскмаш» произведет узлы главного циркуляционного трубопровода и компенсатор давления.

На Курской АЭС-2 впервые в России будет реализован проект энергоблоков нового поколения — повышенной безопасности и улучшенных технико-экономических характеристик. Станцию строят на замену действующей Курской АЭС. Ввести в эксплуатацию два первых энергоблока Курской АЭС-2 планируют параллельно с окончанием работы энергоблоков № 1 и № 2 действующей станции, пишет пресс-служба «Петрозаводскмаша».