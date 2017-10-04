«Петрозаводскмаш» будет изготавливать оборудование для первой турецкой АЭС. Об этом сообщает пресс-служба АО «АЭМ-технологии».

Компания «АЭМ-технологии», входящая в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш», получила сертификат одобрения Агентства по атомной энергии Турции ТАЕК.

После тщательной работы с заявочной документацией ТАЕК провело аудиты производственных площадок в Волгодонске и Петрозаводске. Представители турецкой стороны осмотрели производственные подразделения, измерительные и испытательные лаборатории. Особое внимание уделили производственным процессам, контролю качества на всех этапах производства, культуре безопасности при изготовлении оборудования для АЭС.

Одобрение АО «АЭМ-технологии» в качестве изготовителя дает право филиалам компании «Атоммаш» и «Петрозаводскмаш» производить оборудование для турецкого проекта.

Напомним, в 2010 году Россия и Турция подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации первой в Турции АЭС «Аккую». Проект, стоимость которого оценивается в $20 млрд, предусматривает возведение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию к 2023 году.