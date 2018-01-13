Петрозаводский машиностроительный завод «Авангард» набирает сотрудников

Центр занятости населения столицы Карелии совместно с петрозаводским машиностроительным заводом «Авангард» приглашают соискателей принять участие в ярмарке вакансий и учебных мест, которая состоится 18 января в доме №14 по улице Мерецкова. Время работы ярмарки с 10:00 до 12:00.

Заводу требуются: начальник отдела (бюро) технического контроля; мастер отдела технического контроля; термист; слесарь механосборочных работ; строгальщик; фрезеровщик; токарь-расточник. Такую информацию обнародовали в Минтруда республики.

Отметим, что петрозаводский машиностроительный завод «Авангард» занимается изготовлением и поставкой палубного оборудования, лодочной гидравлики, спускоподъемных устройств и другого судового оборудования. Предприятие работает в рамках Гособоронзаказа. Сейчас на заводе работают 126 человек.