Петрозаводский ликеро-водочный завод вновь начал свою работу

Производственную линию ликеро-водочного завода в Петрозаводске запустили спустя почти полгода простоя. Отметим, ПЛВЗ «Петровский» приостановил работу в феврале 2017 года. Спустя месяц завод вместе со всем имуществом и товарными знаками выкупил новый собственник – компания «Алковорлд».

На торжественной церемонии запуска линии 17 июля присутствовал врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

– За короткий срок мы смогли пройти непростой путь: в начале года завод прекратил производство, но мы нашли нового инвестора буквально за пару месяцев, – сказал руководитель региона на открытии. – Инвестор имеет большой опыт, в том числе мировой. Мы помогли быстро пройти процедуру регистрации. Отмечу, что компания зарегистрирована на территории Карелии. Многие бренды уже успели вернуть в технологическую цепочку.

Сейчас на предприятии работают более 100 человек. Производят 4 наименования водки, в августе планируют запуск линии «Карельского бальзама». Напитки проходят очистку через четырехметровый угольный фильтр. Воду очищают по новой технологии с использованием шунгита. До конца года предприятие планирует выпустить около 200 тысяч декалитров, в следующем году объемы планируют увеличить до 400 тысяч декалитров.

Деятельность завода на первом этапе принесет около полумиллиарда рублей в бюджет Карелии в виде акцизов. Президент компании «Алковорлд» Александр Глусь поблагодарил Артура Парфенчикова за активную позицию в вопросе возобновления работы предприятия, отметив, что с его помощью удалось избежать бюрократических проволочек: с момента покупки предприятия до его запуска прошло около месяца.

– На основе этого предприятия мы хотим построить суперсовременное производство, которое будет иметь возможность конкурировать не только на федеральном уровне, но и конкурировать с мировыми монстрами, – заявил Александр Глусь. – Вся база здесь для этого есть. Мы привезли сюда свои технологии качества, технологии маркетинга, продвижения, и, надеемся, в ближайшее время это предприятие станет гордостью и визитной карточкой Карелии.

Артур Парфенчиков отметил, что правительство будет оказывать ПЛВЗ поддержку и в дальнейшем на всех этапах развития.