Первым делом — комбинаты

Жизнь города бумажников неразрывно связана с главным предприятием района – Кондопожским ЦБК, поэтому туда первым делом отправился врио главы Карелии. Предприятие проходит процедуру банкротства и сейчас находится в конкурсном производстве, тем не менее, работа на комбинате продолжается: в сутки выпускается почти 2 тонны газетной бумаги, а склад заполнен сырьем.

Прямое общение

На импровизированной встрече с рабочими, тут же в цеху Парфенчиков сообщил, что приедет на предприятие уже в апреле-мае с новыми идеями развития производства, но людей больше волновали социальные проблемы: медицина, транспорт, аварийное жилье. Новому руководителю пришлось тут же держать ответ. Впрочем, судя по словам Парфенчикова, он уже успел глубоко вникнуть в курс дел: за несколько минут общения обсудили все основные проблемы.

Обсуждение «социалки» продолжилось уже на совещании с членами правительства, местными властями и руководством ЦБК.

По мнению Парфенчикова, в районах республики вполне возможно организовать выездные приемы врачей узких специальностей, однако такой вариант не возможен в случае с теми же педиатрами. Привлекать специалистов на постоянную работу в глубинке предложено с помощью специальных образовательных программ и предоставления жилья.

Вместе с тем, по словам председателя ЗС Карелии и бывшего главврача республиканской больницы Элиссана Шандаловича, в Карелии можно работать по целевым направлениям в районы, когда молодому специалисту дают миллион рублей на то, чтобы обустроиться на новом месте. Сейчас программа действует в отношении анестезиологов-реаниматологов, но в будущем может распространиться и на врачей других специальностей.

Обсуждая проблему с нехваткой врачей Парфенчиков обрушился с критикой на местные власти, которые, по его мнению, иногда работают крайне непродуктивно.

Присутствовавшая на встрече депутат Анна Лопаткина рассказала, что ее сын-врач вынужден был вернуться из Беломорска в Петрозаводск после того, как его жена не смогла найти работу в Беломорске после декрета.

Этот случай Артур Парфенчиков привел как пример некомпетентности местных властей, которые не заинтересованы в развитии своих территорий.

— Я хочу видеть и смотреть в глаза таким главам поселений, – заявил Парфенчиков.

Видеть глаза местных чиновников главе республики придется часто. Все районы между собой свяжет система видеосвязи, и селекторные совещания с главами районов по интернету станут регулярными.

Для одних заготовлен кнут, а для других пряник — в виде увеличенного финансирования из республики. Индикатором будет умение грамотно пользоваться бюджетными средствами. В качестве примера экономии расходов Парфенчиков рассказал о возможном объединении глав райцентра и района в одну должность.

О бизнесе и не только

Естественно на ЦБК говорили и о проблемах комбината. Сейчас предприятие находится в конкурсном производстве, однако ближайшим летом инвестор планирует выкупить долги комбината-банкрота и вывести ЦБК на прочные производственные рельсы.

Вместе с тем есть проблемы, которые необходимо решать совместно с правительством. Помощь нужна в оптимизации энергоснабжения. Из-за того, что часть электроэнергии поступает на комбинат по высокому тарифу, предприятие тратит лишних 300 миллионов рублей в год.

Помимо этого еще недавно возникал вопрос с поставками сырья. Даже при наличии денег древесину было просто не купить. Сейчас на складах запас есть, но сама проблема не устранена.

— Сегодня есть дефицит балансов сосновых и балансов еловых. В первую очередь это связано с неэффективным управлением лесными ресурсами и неэффективной заготовкой этих ресурсов, — пожаловался инвестор ЦБК Владимир Бобин.

С проблемой, как выяснилось, Парфенчиков уже знаком. Сейчас региональные власти ищут пути для выхода из создавшейся ситуации.

— По лесосеке обязательно будем заниматься. Надеемся на вашу помощь здесь, равно как и других. Надо собрать всех пользователей этим ресурсом, кто готов работать открыто, честно. В интересах республики и населения. Это наши союзники в этом вопросе, — сообщил Парфенчиков.

Еще одна проблема – социальные объекты, которые до сих пор находятся на балансе предприятия. Комбинат до сих пор содержит Дворец искусств, Ледовый Дворец и бассейн.

По мнению Владимира Бобина все эти объекты должны находится в руках государства.

— Я уверен, что никто и никогда не придет и не купит Дворец искусств, а если дойдут торги до тысячи рублей, придет какой-нибудь недобропорядочный бизнесмен. Нельзя этого допускать. Поэтому мы предложили правительству совместно разработать дорожную карту, и если торги дойдут до того момента, когда активы надо будет передавать государству, чтобы государство было готово к приему этих активов, — заявил он.

Артур Парфенчиков с этим мнением полностью согласился, а чуть позже, когда осматривал Ледовый Дворец предложил использовать его как базу для проведения спортивных детских лагерей.

Дворец искусств Орган во дворце искусств В ледовом дворцн на посещении Ледового дворца Орган во Дворце искусств в гомнастическом зале Зал во Дворце искусств

Бизнес-предложение с вариантами проживания и занятий в правительстве должны подготовить до 20 марта. В таком случае первые путевки будут проданы уже в этом году. Все это позволит снизить финансовую нагрузку по содержанию объектов.

Уже вечером Артур Парфенчиков снова пришел в Ледовый дворец на хоккейный матч между командами «СКА – Карелия» и «Тверичи». Наша команда выиграла у гостей со счетом 5:2.

На хоккейном матче На хоккейном матче На хоккейном матче Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

ТОСЭРу быть?

Еще одна тема, которая поднималась в ходе визита в Кондопогу — перспективы создания в районе Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Если ТОСЭР будет создана, инвесторы, приходящие сюда, получат налоговые льготы и упрощенные административные процедуры.

Перспективных резидентов пока всего шесть. Среди них предприятие по сбору и утилизации отходов, камнеобрабатывающая компания, завод по изготовлению базальтового волокна, деревообрабатывающее предприятие, рыбоперерабатывающий завод и туристическая компания.

Первым делом у Артура Парфенчикова и его заместителя Александра Чепика возник вопрос, насколько идеи предпринимателей подтверждены финансово. По заверениям разработчиков программы, из трех миллиардов предполагаемых инвестиций у самих бизнесменов есть миллиард, однако подтвердить эти данные так и не получилось.

— При такой проработке у нас очень мало шансов получить ТОСЭР. В Москве ведь тоже специалисты сидят, и они скажут: ребята, что вы нам прислали? Они же тоже берут на себя ответственность. Мы должны все проработать так, как этого требует соответствующий формат, — сообщил Парфенчиков.

Руководитель Карелии предложил исключить из проекта тех инвесторов, которые не смогут доказать финансирование, оставив лишь тех, кто уверен в своих возможностях. Только после переделки всей документации, заявка поступит в Москву. В этом случае шансы на одобрение значительно увеличатся.