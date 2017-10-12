Онежский судостроительный завод планирует строить бункеровщик сжиженного природного газа

Онежский судостроительный и судоремонтный завод в перспективе готов строить бункеровщик сжиженного природного газа, а также рыбопромысловые и грузопассажирские суда. Об этом рассказал гендиректор ОССЗ Владимир Майзус губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Кобылкину. Руководитель Ямала вместе с главой Карелии Артуром Парфенчиковым побывал сегодня на предприятии в ходе своего визита в республику.

— Пытаемся организовать производство и строительство рыбопромысловых судов, это в перспективе возможно. Бункеровщик сейчас прорабатываем, у нас есть сейчас кормовой блок танкера «река-море», и мы на его базе планируем сделать бункеровщик СПГ. Два с половиной года занимались, сейчас уже с учетом ввода в Сабетте (поселок в ЯНАО — прим. ред.) завода по сжижению газа, вполне возможно, он сможет работать и там, — сказал Владимир Майзус.

Также руководитель Ямала заинтересовался грузопассажирским теплоходом, который в будущем планируется строить на Онежском судостроительном заводе. По словам Владимира Майзуса, теплоход может работать как на сжиженном газе, так и на дизтопливе.

Такой теплоход может ходить в Обской губе, где волна достаточно высокая и достаточно короткая. На судне можно оборудовать современные каюты с антивандальными унитазами, душами и умывальниками. Такой корабль подходит потребностям Ямала. Он может брать на борт до 250 человек.

Строительство таких судов готов финансировать «Газпромбанк». По словам Владимира Майзуса, в стране рассматривается программа строительства порядка семи судов для северных рек. Два теплохода планируется выделить для реки Обь.