Новый замглавы Карелии посетил завод пожарных роботов в Петрозаводске

Заместитель главы Карелии Александр Чепик посетил инженерный центр «ЭФЭР» в Петрозаводске. Визит на предприятие стал первым для чиновника после его назначения на должность.

Исполнительный директор центра Владимир Мусийчук отметил, что противопожарные роботы, произведенные на заводе «ЭФЭР», работают на всех космодромах страны, в крупных концертных залах и на стадионе «Зенит Арена». Он добавил, что мощности предприятия практически полностью заняты выполнением отечественных заказов.

Кроме того, по словам Мусийчука, завод отправляет продукцию в Китай и страны СНГ. Один из недавних заказов пришел из Болгарии, где работает дочерняя структура компании «Лукойл».

Завод «ЭФЭР» специализируется на разработке и производстве пожарных лафетных и ручных стволов, пожарных роботов, роботизированных пожарных комплексов. Центр проводит конструкторские, проектные и монтажные работы по системам пожаротушения на базе пожарных лафетных стволов и пожарных роботов в комплексных системах защиты объектов.