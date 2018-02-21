Новое деревообрабатывающее предприятие появится в Петрозаводске

Как сообщает сити-менеджер столицы Карелии Ирина Мирошник на своей странице «ВКонтакте», 20 февраля подписано соглашение о стратегическом партнерстве с ООО «Русский Лесной Альянс». В рамках этого соглашения будет реализован инвестиционный проект: в столице Карелии, в проезде Автолюбителей, построят деревообрабатывающее производство. Лес компания будет добывать на арендованных участках. До этого инвестор был вынужден закупать до половины сырья у сторонних производителей.

«Приказом Минпромторга России проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов», — пишет Ирина Мирошник.

Отметим, что в конце прошлого года на предприятии работали 115 человек. Средняя зарплата на производстве значительно превышает среднюю в отрасли по республике (60-70 тысяч рублей). Также напомним, что соглашение о сотрудничестве ранее «Русский лесной альянс» подписал с правительством Карелии.