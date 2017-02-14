Новую бумагоделательную машину установят на Сегежском ЦБК

Специалисты ЦБК Сегежи вернулись из Германии, где участвовали в испытаниях оборудования для новой линии по производству бумаги.

Технологи посетили завод немецкого концерна Voith, который поставляет на карельский комбинат оборудование для новой бумагоделательной машины. Совместно с немецкими коллегами сегежане приняли участие в тестировании специального агрегата для новой линии, сообщает пресс-служба предприятия.

Второй этап модернизации на комбинате не отстает от намеченного графика.

Новый агрегат для БДМ будет доставлен из Германии в Сегежу в конце февраля. Монтаж оборудования запланирован на начало марта, его проведет российская компания «ЛС Групп».

Установка новой бумагоделательной машины № 11 позволит увеличить мощности производства Сегежского ЦБК на 40%.