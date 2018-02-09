Николай Федоренко привез награды с выставки «Продэкспо-2018»

Форелевод из поселка Березовка участвовал в «Продэкспо-2018» в Москве, сообщает администрация Кондопожского района. Конкурсная комиссия выставки отметила продукцию Николая Федоренко и наградила предпринимателя из Карелии почетной медалью «За высокое качество» и памятным кубком «Лучшее предприятие-2018».

Отметим, что форель и икра хозяйства в Березовке каждый год получает награды на различных федеральных и международных выставках. Николай Федоренко был признан человеком 2017 года в Карелии.

Награды Николая Федоренко. Фото: Администрация Кондопожского района Награды Николая Федоренко. Фото: Администрация Кондопожского района

Напомним, 25-я юбилейная международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» организована «Экспоцентром» при поддержке Министерства сельского хозяйства России, под патронатом Торгово-промышленной палаты. Она работает с 5 по 9 февраля. В выставке участвуют более 2300 компаний из 63 стран мира.

Карелию на «Продэкспо-2018» представили две компании: «Русбиоальянс», производящая варенья и джемы, и «Алковорлд», занимающаяся производством алкогольной продукции под брендом «Петровский». Технолог петрозаводского ликеро-водочного завода Валентина Трипецкая, автор рецептуры «Карельского бальзама», отмечена отдельной наградой «За вклад в развитие пищевой промышленности России».