Артур Парфенчиков посетил компанию «Русский лесной Альянс». В этом году предприятие отмечает 13-летие. Эта карельская компания с полным циклом переработки хвойной древесины реализует приоритетный инвестиционный проект, цель которого — создать безотходное производство. Предприятие полностью выполнило поставленные правительством России задачи.

— По проекту мы обязаны вложить в глубокую переработку древесины 562 миллиона рублей. На выходе мы получаем глубокую переработку пиловочника на данной площадке; получаем пиломатериалы, сухие, строганые, обрезные, топливные гранулы и технологическую щепу для ЦБК, — сказал директор «Русского лесного альянса» Сергей Савицкий.

В рамках приоритетного проекта компания «Русский лесной Альянс» получила в аренду лес без аукциона, но, по словам директора, мощности позволяют пилить гораздо больше, и предприятие дополнительно ведет заготовку на арендованных территориях: к 2020 году готовы перерабатывать 200 тысяч кубометров круглого леса.

Врио главы Карелии также ознакомился с циклом переработки древесины на «Соломенском лесозаводе». Предприятие также водит в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, и также работает по принципу безотходного производства. Это — лидер по объемам лесопиления в республике. Общая производительность завода — 300 тысяч кубометров пиломатериалов в год, объем инвестиций- более 700 миллионов рублей.

На совещании с лесопромышленниками обсуждались вопросы, тормозящие развитие отрасли. Многие выступающие отмечали, что основная проблема в лесопромышленном комплексе Карелии — нехватка сырья. Выяснилось, что арендаторы сами лес не пилят, а перепродают его на корню.

— Вот этих рантье, которые по непонятным схемам залезли в договоры аренды, вот нам кого надо выгонять, понимаете? Нам зачем они нужны? Получил в аренду лес — пили, не пилишь — уходи, — сказал Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков поставил задачу профильному министерству навести порядок в сфере аренды лесов. На совещании также обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры, производства биотоплива, меры поддержки местных производителей. По предложению Артура Парфенчикова, все эти вопросы будут включены в итоговый документ для дальнейшей работы.