На базе «Петрозаводскмаша» создадут индустриальный парк

На базе завода «Петрозаводскмаш» планируют создать международный центр компетенций по литейному производству, а также индустриальный парк в области станкостроения, ветроэнергетики и дизелестроения.

Перспективы развития предприятия обсудили в ходе рабочей встречи врио главы Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор АО «АЭМ-Технологии» (филиалом этой компании является «Петрозаводскмаш») Игорь Котов.

— Договорились в ближайшее время встретиться на предприятии, в том числе и с целью наглядно проинформировать население республики о реальной реализации указанных программ, — сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в Facebook.