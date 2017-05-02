Москва одобрила строительство селекционно-племенного центра рыбоводства в Карелии

Правительство России включило в гопрограмму по развитию рыбной отрасли строительство селекционно-племенного центра в Карелии. Республиканские власти и Росрыболовство разработали план развития кластера аквакультуры в Карелии. По этому документу к 2020 году объем выращиваемой в республике рыбы должен вырасти до 35 тысяч тонн в год. Сегодня этот показатель составляет 20-23 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе карельского правительства.

Селекционно-племенной центр будут создавать на базе Выгского рыбзавода в Беломорском районе. В этом году проведут проектирование, строительство планируют на 2018-2019 годы, рассказал заместитель премьер-министра Карелии Юрий Савельев на своей странице в Facebook.

Частью кластера станет производство рыбных кормов.

— Два инвестпроекта уже реализуются в Карелии. Также планируется увеличение объемов производства сырья — рыбной муки с активным участием Союза рыбопромышленников Карелии, который уже переоборудовал траулер «Янтарный», оснастив его заводом по производству рыбной муки, — рассказал Юрий Савельев.

Развитие этого направления сделает Карелию крупнейшим производителем кормов с объемом более 50 тысяч тонн в год. Также планируют открыть девять новых рыбных хозяйств и увеличить мощность на шести имеющихся.

— В итоге объем аквакультуры должен вырасти до 35 тысяч тонн в год. Здесь мы согласны с доводами наших ученых о том, что с точки зрения экологической безопасности дальнейшее увеличение объемов аквакультуры уже должно идти за счет создания хозяйств с замкнутой системой водоснабжения или за счет освоения акватории Белого моря, — заявил заместитель премьер-министра.

На этапе проектирования — четыре рыбоперерабатывающих комплекса. Новое направление работы правительства — производство оборудования для рыбоводства и рыбопереработки.

— Эта задача решается совместно с ПетрГУ и Минпромторгом РФ и имеет исключительно важное значение, поскольку вместе с селекционно-племенным центром и кормовым производством определяет конкурентоспособность карельского кластера аквакультуры, — заметил Юрий Савельев. — Следующем этапом должно стать создание комплексов марикультуры на Белом море. Это еще одна потенциальная точка роста в экономике Карелии, которая пока не получила должного внимания.