Моногорода: точки роста

Если работает завод, живет и город — такова реальность моногородов. В Карелии таких населенных пунктов 11. Их жители, в своем большинстве, зависят от одного градообразующего предприятия. А как же быть со скачками спроса, сезонными колебаниями и другими процессами, которые нормальны для рыночной экономики?

Ответ на этот вопрос искали на стратегической сессии в Сегеже. Ее организовал Фонд развития моногородов совместно с правительством республики.

— Есть ряд направлений, которые в Карелии являются лидерами. Это горнопромышленный комплекс, целлюлозно-бумажная промышленность, рыбохозяйственный комплекс, — констатировал в своем выступлении консультант Фонда Алексей Ляхов. — В каждой из этих отраслей предприятия Карелии и наука занимают определенную значимость на федеральном уровне. И именно эти отрасли могут стать теми точками роста, вокруг которых можно вырастить новые инвестиционные ниши, новые инвестиционные проекты, новые инвестиционные возможности. И большинство карельских предприятий этих отраслей находятся в моногородах.

Задача собравшихся на стратегической сессии — представителей бизнеса, профильных министерств, районных властей из Петрозаводска, Сегежи, Костомукши, Надвоиц, Муезерского — в режиме деловой игры разработать инвестиционные проекты, которые могли бы стать «спутниками» градообразующих предприятий и усилить их, обеспечив в разы рост зарплаты, объема инвестиций и, как конечный итог, внутреннего регионального продукта.

— Наиболее объективный путь развития моногородов – создание кластеров вокруг градообразующего предприятия, — считает вице-премьер Юрий Савельев. — При этом оно остается системообразующим звеном развития поселения. Здесь не идет речь об отходе от монозависимости. Но есть возможность создания новых производств, которые будут развиваться самостоятельно, при этом работая в комплексе с основным.

Хорошим примером может служить город Череповец в соседней Вологодской области. Там успешно работают кластеры, сформировавшиеся вокруг двух крупных предприятий: головного комбината «Северстали» и группы компаний «Русагро».

Юрий Савельев представил наработки по теме развития предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Отрасль многие десятилетия кормит три карельских города: Сегежу, Кондопогу и Питкяранту. Основная продукция этих предприятий — целлюлоза и бумага. Для Сегежи, где проходила сессия, это бумажные мешки и ряд побочных продуктов.

— Для разработки инвестиционных проектов надо, во-первых, оценить рынок этих видов продукции и дальше посмотреть, насколько их можно интегрировать в технологическую цепочку предприятия, — пояснил Юрий Савельев.

Если говорить о традиционном направлении работы Кондопожского ЦБК — рынке газетной бумаги, — то здесь наблюдается закономерное падение спроса. Это связано с развитием электронных СМИ и интернет-технологий. По оценкам экспертов, в ближайшие 10-15 лет объемы сбыта сократятся на 70-80 процентов.

— Продукция Кондопожского ЦБК на сегодняшний день востребована: большая часть ее идет на экспорт, но, тем не менее, нужно учитывать эту тенденцию и использовать это время для диверсификации предприятия и перевода его на другую технологическую основу, — считает вице-премьер.

По его словам, в правительстве Карелии такую работу ведут совместно с собственником Кондопожского ЦБК — крупнейшим экспортером газетной бумаги, компанией «Карелия Палп».

Что касается основного рынка входящего в холдинг Segezha Group Сегежского ЦБК — рынка упаковочной бумаги, — здесь наблюдается небольшой рост спроса (1-2 процента). Однако он крайне уязвим и зависит от многих факторов. В первую очередь — это сопутствующие отрасли, которые определяют спрос на упаковочную бумагу.

Пример такой отрасли — промышленность строительных материалов. Известно, что пики продаж для Сегежского ЦБК, как правило, выпадают на сезон активного строительства — с весны до осени — и производственная программа предприятия ориентируется на эти сезонные изменения.

— В этом году весенний всплеск спроса подпортила неустойчивая погода, — рассказал Юрий Савельев. — Из-за этого спрос не вырос до необходимых объемов, и на ЦБК произошло затаривание складов, а это повлекло кассовые разрывы и другие проблемы.

Другое направление работы предприятия в Сегеже — готовая бумажная упаковка. Здесь рост спроса выше: он колеблется в пределах 5-7 процентов. Однако, по мнению экспертов, интенсивность производственных мощностей надо увеличивать. И сделать это можно за счет создания новых направлений — перспективных и востребованных на рынке. На примере целлюлозно-бумажной промышленности Юрий Савельев показал, как это может работать.

Сопутствующие производства для ЦБК — перспективные рынки: микрокристаллическая целлюлоза – используется в пищевой и фарцевтической промышленности. На ее основе создают лекарственные препараты, косметические средства. Российский рынок пока не наполнен этим продуктом, несмотря на то, что сфера его потребления очень широка; карбоксиметилцеллюлоза — наиболее динамично растущий рынок (5-6 процентов). Сфера применения: пищевая, фармацевтическая, химическая, текстильная промышленность, строительные материалы; целлюлозные пористые наполнители и композиты — также рынок с быстрыми темпами роста. Используется, например, в производстве для конечного потребительского рынка: перевязочных материалов, гигиенических средств и пищевой упаковки; гидролизное производство — производство пищевых, кормовых и технических продуктов из непищевого растительного сырья-отходов лесозаготовок. В прошлом составляло важное направление работы ЦБК. Сегодня в Карелии не сохранилось.

Кроме вышеперечисленного, на основе ЦБК можно создавать линии производства лесохимических продуктов, таллоля и таллового масла (используется при производстве красок, лаков, пропиток),отделочных материалов, переработки целлюлозно-бумажных отходов, включая макулатуру.

— У нас фактически не перерабатывают лиственные березовые балансы, — заметил Юрий Савельев. — Мы поставляем их на экспорт в Финляндию. Но при этом объем добавленной стоимости, который на основе их переработки можно создавать, очень существенный.

Переработка лиственных пород деревьев могла бы стать основой для производства кормов для форелевых хозяйств, что в наши дни очень актуально для республики.

Подобная схема работы подходит и для других отраслей-лидеров промышленности Карелии, в том числе горнопромышленного и рыбохозяйственного комплекса. Новые небольшие производства можно включать как в основную технологическую цепочку предприятий, так и в дополнительные. Такие меры позволят снизить издержки от колебаний спроса по основным направлениям, создать новые рабочие места и увеличить шансы на стабильное существование градообразующих предприятий.