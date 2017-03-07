Млечный путь

Работниц молококомбината «Славмо» Артур Парфенчиков поздравил букетом кавказских мимоз. Цветы специально приехали в Карелию к 8 марта. Короткое поздравление от руководителя региона и довольно долгий и обстоятельный разговор о насущном. Врио главы приходится в сжатые сроки вникать в проблемы региона.

Цифры говорят многое, но мнение людей гораздо важнее статистики. Первый же вопрос о высокой плате за детские сады. Если в Петербурге родители платят по 600 рублей, то тут надо выкладывать 3 тысячи в месяц. Далее поток жалоб лишь увеличивается. Плохие дороги, дороговизна услуг ЖКХ, проблемы с медициной, нехватка школ и детских садов. Далеко не на все вопросы сейчас есть ответы, но сейчас главное — определить круг проблем и расставить их приоритет.

— Есть вещи, которые мы с вами решить завтра-послезавтра не сможем. Тем не менее, у меня есть глубокое убеждение, что сейчас нужно стремиться к реальной системе открытости власти и обратной связи с населением. Открытая власть должна опираться на активного гражданина во всех отношениях, — сообщил Парфенчиков и призвал работниц записываться в общественные контролеры, которых сейчас набирают в администрации Петрозаводска.

О социальных проблемах, но уже во взаимосвязи с экономикой врио главы говорил с руководством молококомбината. Программа «Школьное молоко» приостановлена, но «Славмо» готов не только производить продукцию для школ, но и поставляет ее туда два раза в неделю. Правда для этого нужна согласованность действий с правительством.

Только упаковка для школьного молока идет до предприятия три месяца, поэтому все конкурсные процедуры нужно проводить заранее. Это исключит случаи, когда победившая в апреле фирма привозит молоко в школу сразу за четыре месяца. Новое руководство республики к просьбе предприятия прислушалось:

— До 20 апреля подготовить дорожную карту по обеспечению молочной продукцией наши социальные учреждения. Не только школы, не только детские сады, но и больницы, и детские дома, — тут же дал поручение Парфенчиков.

Комбинат «Славмо» Комбинат «Славмо» Комбинат «Славмо» Комбинат «Славмо»

Говорили на «Славмо» и о проблеме другого предприятия молокоперерабатывающей отрасли. Медвежьегорский завод простаивает, и света в конце туннеля пока не видно. Прежний собственник довел предприятие до жесточайшего кризиса и, по мнению директора «Славмо» Сергея Маслякова, без капитальных вложений ситуацию в Медгоре не изменить.

Есть помещения, есть оборудование, есть люди, но молочное стадо, скорее всего, потеряно безвозвратно.

— У предприятия слишком большие долги. Я таких долгов себе не позволяю, — сообщил директор «Славмо» Сергей Масляков, отвечая на предложение заместителя главы Карелии Александра Чепика прийти на Медвежьегорский завод.

Впрочем, если долги Медвежьегорского завода будут в результате процедуры банкротства списаны, на «Славмо» готовы рассмотреть вариант расширения своего производства.

— Если есть интерес, и вы готовы заходить, мы готовы вместе с вами пройти весь путь, — заверил директора «Славмо» заместитель главы Карелии Александр Чепик.

На этом разговор о проблемах Медвежьегорского завода закончился, однако судя по настрою республиканской власти, у кризисного предприятия, некогда поившего молоком Медвежьегорск и север Карелии, в конце туннеля забрезжил свет.