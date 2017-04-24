Минсельхоз Карелии раздаст субсидии начинающим фермерам

Карельский Минсельхоз объявил конкурс на предоставление субсидии начинающим фермерам. Деньги могут получить главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные не раньше двух лет назад на территории сельских поселений.

Приоритетные виды деятельности — разведение крупного рогатого скота, мясное и молочное производство. Такие хозяйства могут получить до трех миллионов рублей. Фермеры, занимающиеся разведением овец, коз, лошадей, кроликов, птицы, пчеловодством и растениеводством, могут претендовать на субсидию до полутора миллионов рублей.

Претендентам на субсидию необходимо до 22 мая предоставить в Минсельхоз бизнес-план и другие документы. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте ведомства.