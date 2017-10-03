Минсельхоз Карелии намерен стимулировать развитие молочных ферм в республике

Новый руководитель Минсельхоза Карелии на встрече с журналистами рассказал о первоочередных шагах, которые предпримет ведомство для развития молочного животноводства в республике.

Владимир Лабинов напомнил, что сегодня в России для поддержки молочного животноводства действует внушительный набор федеральных инструментов. В частности, инвесторам в этой отрасли предлагается частичная компенсация из бюджета прямых понесенных затрат на строительство новых объектов, а также на реконструкцию и модернизацию предприятий при увеличении поголовья скота. Финансовую поддержку государство оказывает и племенному животноводству, возмещает предпринимателям часть расходов на приобретение скота, техники. Глава Минсельхоза подчеркнул, что столь обширного списка различных мер поддержки нет ни в одном другом сегменте экономики страны.

При этом в регионах России уже есть хорошие примеры, когда крупные переработчики молока, используя эти инструменты, успешно создают и развивают собственную сырьевую базу, отметил Владимир Лабинов.

— В Белгородской области молокозаводы имеют в собственности молочные хозяйства, аналогичная ситуация в Татарстане, Башкирии, Воронежской области, — рассказал министр.

По такому же пути необходимо идти и в Карелии, в том числе при реализации новых инвестпроектов. В конце августа было подписано соглашение о сотрудничестве между Минсельхозом республики и компанией «Молвест», которая входит в тройку лидеров в стране по объемам выручки от реализации молочной продукции. У этого инвестора, кроме того, в собственности животноводческие предприятия и в общей сложности около 25 тысяч голов скота.

В нашем регионе инвестор намерен построить как молокоперерабатывающий завод, так и новое животноводческое хозяйство для обеспечения потребности в сырье. Предварительно для размещения рассматривается Сортавальский район, в частности, земли бывшего племсовхоза им. А.М. Дзюбенко.

— Рассматриваем земли, кстати, которые тому же Халлиста (владельцу АО «Пряжинское» — прим. ред.) принадлежат, находятся в аренде и тоже не используются, — сказал Владимир Лабинов.

В то же время, считает министр, уже существующие карельские предприятия – «Славмо» и Олонецкий молокозавод – необходимо стимулировать, чтобы они пошли по такому же пути и тоже развивали собственную сырьевую базу за счет строительства новых или реконструкции действующих молочных ферм. Владимир Лабинов не стал скрывать, что рассчитывает: такой подход даст возможность для модернизации хозяйств в Толвуе и Ведлозере. Сегодня оба совхоза находятся в государственной собственности и нуждаются в реконструкции. Провести ее на оборотные средства нельзя, кредит госпредприятиям банки не дают. Приход профильных инвесторов в лице местных крупных переработчиков молока может стать хорошим выходом из ситуации.

Однако из слов Владимира Лабинова можно сделать вывод, что на данный момент карельским молокозаводам выгоднее не создавать собственную сырьевую базу, а приобретать сырое молоко у местных хозяйств. Те же в свою очередь оказываются в дискриминационном положении по сравнению с животноводческими предприятиями в других регионах.

Министр пояснил, что были серьезно проанализированы договоры на поставку молока, заключенные с совхозами в Толвуе и Ведлозере. В ряде моментов они существенно ущемляют интересы производителей сырого молока. Например, одним из главных ценообразующих критериев является содержание в молоке белка (от этого показателя зависит выход готовой продукции переработчика, в частности, творога). И чем он выше, тем должна быть выше закупочная цена у поставщика сырого молока. Но по договорам установлены ограничения на оплату: молоко с содержанием белка 3,3% и молоко, где этот показатель больше, принимаются по одинаковой цене.

Не соответствует цена, по которой заводы покупают сырье у карельских животноводческих хозяйств, и общероссийской рыночной конъюнктуре. При прочих равных условиях усредненная стоимость сырого молока в Воронежской области составляет 31 рубль за кг, в Липецкой – 32 рубля, а в Карелии – 27-28 рублей.

В итоге Минсельхоз дал поручение руководителям госпредприятий имеющиеся у них договоры с молокоперерабатывающими заводами пересмотреть. Цель – убрать дискриминационные моменты для производителей молока с одной стороны, а с другой — убедить переработчиков в том, что необходимо создавать собственную сырьевую базу, пояснил Владимир Лабинов.