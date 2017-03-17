Спор о пролитом молоке

Одним из главных вопросов, рассмотренных на пятничном заседании парламентского комитета по экономической политике, была ситуация на Медвежьегорском молокозаводе. Депутаты Заксобрания в очередной раз попытались выяснить, что завело эффективное некогда предприятие в стадию банкротства и каким образом его собственники намерены решать стоящие перед заводом проблемы.

Проблемы и их источники

Обсуждение началось с отчета генерального директора ООО «Управляющая компания «Семейный капитал» Натальи Верховой, которая представила точку зрения собственника. Первым делом она рассказала, что на состоянии молокозавода сказалась плохая погода, не позволившая прошлым летом заготовить достаточное количество корма для коров. Усугубило и без того непростую ситуацию падение покупательского спроса населения.

Но главный источник несчастий Медвежьегорского молокозавода, убеждена Верхова, — надзорные органы и энергетические компании. Первые, по мнению гендиректора, в какой-то момент стали давить на ослабшую компанию: налоговая потребовала ликвидировать задолженность по отчислениям, приставы изъяли часть собственности, прокуратура заговорила о незаконном выводе средств.

— Энергетики – вообще самая большая угроза существованию завода. Договориться с ними о чем-то очень сложно. Когда у предприятия отключают электричество, о какой работе может идти речь?

Последнее отключение электроэнергии на предприятии случилось пару недель назад. В результате, говорит Наталья Верхова, были повреждены коммуникации, пострадали неназванные материальные ценности, отключились холодильники с несколькими тоннами мяса.

— Я не говорю сейчас о том, насколько это вообще законно. Но в прошлом году мы заплатили 50 миллионов налогов. Налоговой всё равно, будем ли мы и дальше их платить. Надеюсь, что депутатам не всё равно. Медвежьегорский молокозавод – сильное предприятие, которое способно платить налоги и зарплату сотрудникам.

В прошлом году работники завода получили зарплату на 90 миллионов рублей. Тогда на предприятии работало 470 сотрудников, сегодня в штате осталось порядка 300 человек (причем 200 из них – в простое: ничем не занимаются до перезапуска завода). По меркам Медвежьегорска – цифры немалые. Представительница «Семейного капитала» подчеркнула, что около тысячи жителей города (с учетом членов семей) получают средства к существованию именно благодаря работе на заводе.

Тем не менее предприятие имеет крупную задолженность и по зарплате, и по налогам. Работникам руководство, в частности, на сегодняшний день должно порядка 16 миллионов рублей.

Кто раскачивает лодку?

Отдельную претензию Наталья Верхова предъявила средствам массовой информации и региональной власти. По ее мнению, СМИ и карельское правительство в последнее время совместными усилиями «раскачивали ситуацию», из-за чего (здесь логическая связь утрачена) предприятие за две недели потеряло 20 миллионов рублей. От этого удара, говорит предпринимательница, компания не смогла отправиться.

Один из таких «ударов», по словам Верховой, по заводу нанесли буквально вчера. Некий прокурор в интервью неназванной телекомпании заявил, что деньги с предприятия куда-то выводились.

— Действительно, было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Но правоохранители уже разобрались и убедились, что деньги не то что не выводились, а наоборот – инвестировались в предприятие. И прокурор по телевидению делает такое заявление! Что он предлагает думать работникам об их зарплате? Что ее украли?

Впрочем, в Следственном комитете «Республике» сообщили, что расследование уголовного дела продолжается и никаких окончательных выводов следователи еще не сделали. Комментировать слова Верховой в ведомстве отказались, аналогично отреагировали и представители республиканской прокуратуры. Откуда предпринимательница получила пересказанную депутатам «инсайдерскую» информацию и насколько она достоверна, не известно.

Бизнес-план

Сегодня молокозавод находится в процедуре наблюдения. Арбитражный управляющий, по словам Натальи Верховой, заинтересован в том, чтобы предприятие не было распродано с молотка и продолжило работу. Главное, чтобы кредиторы не мешали работать.

— Ситуация у нас стабилизировалась, за последний месяц выросли надои. Теперь мы планируем запускать завод. Но остается угроза со стороны энергетиков, которые вопреки закону требуют от нас долги еще за 2015 год, три миллиона. Аргумент у них простой – рубильник.

Представители энергетических компаний, также присутствовавшие на заседании комитета, правда, высказали иную точку зрения на проблемы завода. По словам энергетиков, они заинтересованы в сохранении одного из градообразующих предприятий. Если бы это было не так, электричества завод лишился бы гораздо раньше и оставался бы без него намного дольше.

Депутатов же в первую очередь заинтересовали средние надои – такой вопрос Наталье Верховой задала Антонина Жеребцова. Оказалось, шесть литров на коровью голову.

– Мало, — посетовала народная избранница. И спросила, как руководство собирается бороться с такой неэффективностью. — Шаг за шагом, — подумав, ответила докладчица.

Семейный капиталист

Одна из главных проблем молокозавода, как выяснилось из выступления Натальи Верховой, в том, что предприятие не сможет воспользоваться финансовой помощью со стороны Минсельхоза до тех пор, пока не погасит долги по зарплате и налогам. Министерство до декабря прошлого года резервировало деньги на субсидию для завода, но бизнесмены рассчитаться по долгам не успели.

Министр Всеволод Телицын подтвердил, что руководство завода тесно контактирует с его ведомством. Министерство в свою очередь по-прежнему готово оказать ему финансовую помощь. Как только исчезнут долги.

Депутат Леонид Лиминчук подошел к проблемам Медвежьегорского молокозавода с другой стороны. Сначала он поинтересовался, под какой процент кооператив «Семейный капитал», имеющий прямое отношение к управлению предприятием, привлекает средства своих пайщиков. Не получив ответа, он назвал цифру сам: 25 процентов.

Несмотря на опровержение со стороны Верховой, парламентарий продолжил и фактически обвинил «Семейный капитал» в обмане пайщиков и создании финансовой пирамиды. Аргументировал он это полученными от самих обманутых пайщиков документами.

— Проблема в том, что кроме молокозавода, лежащего в руинах, к вам подано сотни исков, которые суды сейчас рассматривают. Я сомневаюсь, что вы сможете выйти из этой ситуации. Пайщиков, благодаря которым вы организовали финансовую основу вашей деятельности, обманываете: не платите им те проценты, которые обещали.

Поток обвинений прервал неожиданно оказавшийся на заседании Игорь Белоусов. Весьма агрессивно настроенный собственник потребительского кооператива «Семейный капитал» решил заступиться за свою коллегу по бизнесу.

— Если вы еще раз посмеете сказать, что здесь есть финансовая пирамида, я вас просто потащу в суд, — угрожал он депутату Лиминчуку. — Там будете отвечать и доказывать. Запомните раз и навсегда: нигде и никогда кооперация не была финансовой пирамидой. Я предлагаю вам забрать свои слова назад, они не делают вам ни чести, ни достоинства.

По словам Белоусова, 12 ноября прошло собрание пайщиков «Семейного капитала», постановившее не возвращать деньги. Впрочем, еще в декабре «Республика» выяснила, что как минимум шестеро жителей Карелии подали на кооператив заявления в полицию.

Собственница

Председатель комитета Лариса Жданова спросила докладчицу, когда руководство завода планирует окончательно погасить задолженность по зарплате.

— Пока завод не запущен как предприятие, перерабатывающее молоко, мы будем в убытке. Сейчас 100 человек работают, 200 находятся в простое. Зарплату они если и не получают, то она начисляется, — оправдывалась Верхова.

По словам предпринимательницы, молокозавод возобновит работу через пару недель. Сначала темп переработки будет минимальным – около четырех тонн молока в сутки, однако постепенно его будут наращивать. Если не случится форс-мажора, задолженность по зарплате руководство погасит в течение четырех-пяти месяцев.

У руководства завода, говорит представительница кооператива, имеется бизнес-план, по которому оно и надеется выбраться из кризиса. План этот предполагает среди прочего сохранение поголовья скота на нынешнем уровне. Сокращения его, впрочем, и не было: уменьшить поголовье предприятие не сможет даже при всем желании: сейчас оно находится в залоге у банка-кредитора.

Само стадо сегодня переживает не лучшие времена – не хватает корма. Тем не менее руководство предприятия договорилось о регулярных поставках пищи для коров, благодаря чему и увеличились надои.

Под занавес к трибуне вышла собственница Медвежьегорского молокозавода Галина Васянович, предварительно посоветовавшись с сидевшим рядом Белоусовым.

Собственница напомнила, что на момент, когда завод был куплен на деньги пайщиков «Семейного капитала», за ним имелась кредиторская задолженность в 30 миллионов рублей. Кроме того, стадо – основная производительная сила предприятия – требовало выбраковки и обновления.

— Изначально мы нашли не очень удачного директора, который развил бурную деятельность на заводе. Потом открылись нелицеприятные факты, и мы его сняли. Но, поскольку Медвежьегорск не центр мира, хорошего управленца найти долго не удавалось.

Перебрав несколько вариантов, Васянович решила сменить генерального директора на управляющую компанию «Семейный капитал», которой полностью владеет одноименный кооператив. По сути, говорит предпринимательница, завод передали в управление пайщиков.

Предприятие должно перейти в собственность кооператива, однако этому мешают действия банка-кредитора. Именно кредитное учреждение, по словам Васянович, не позволяет ей передать свою долю «Семейному капиталу».

— Если бы предприятие принадлежало кооперативу, может быть, было бы легче выбраться из тех финансовых затруднений, которые мы сейчас испытываем.

Галина Васянович добавила, что недавно руководство завода нашло хорошего менеджера, который начал выводить предприятие из кризиса. Мешают ему якобы противодействие со стороны правоохранительных и налоговых органов, а также таинственные силы, «подстрекающие» работников к забастовкам.

— Какие могут быть подстрекательства? – не выдержала Лариса Жданова. – Если два человека в семье работают на заводе, они умереть должны без зарплаты! Разве нужно подстрекать их, чтобы они пришли к директору и потребовали денег, потому что им надо детей кормить? Вы в космосе находитесь?

Закончилось эмоциональное заседание выступлением министра сельского хозяйства. Всеволод Телицын напомнил, что его ведомство по-прежнему готово предоставить молокозаводу субсидию, однако сначала предприятие должно рассчитаться с долгами: таков закон.

Примерно через шесть месяцев, на молокозаводе закончится процедура наблюдения. Представители «Семейного капитала» надеются, что к тому времени уже погасят долги и смогут претендовать на субсидию. В этом случае предприятие ждет финансовое оздоровление. Если нет — не исключено, что молокозавод перейдет в собственность республики.