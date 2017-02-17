Ликеро-водочный завод в Петрозаводске снова остановили

Ликеро-водочный завод «Петровский» в столице Карелии остановил свою работу. Причиной этому стали изменения в уставе его собственника — госкомпании «Росспиртпром». Организация перестала производить алкогольную продукцию, за ней оставили функции по производству и продаже этилового спирта, а также утилизации нелегального алкоголя.

О том, что госкомпания прекращает деятельность ПЛВЗ «Петровский» и приступает к поиску покупателей на указанный объект, сообщили журналистам ГТРК «Карелия» в госкомпании.

Деятельность завода в Петрозаводске уже останавливали на полгода в 2015-м. Тогда за каждым из 132 работников предприятия сохранили зарплату.