Лесосеки хватит, но осадок остается

Два совершенно разных, но одинаково важных инвестиционных проекта обсудило накануне руководство Карелии. Врио главы нашей республики посетил объекты «ПКС-Водоканал» и узнал сроки окончания реконструкции городских канализационных очистных сооружений (КОС). Общие – и российские, и европейские — вложения в проект уже перевалили за миллиард рублей.

С бурой жижей, которая под видом воды лилась из кранов петрозаводчан, Петрозаводские коммунальные системы справились – в 2010 году в карельской столице торжественно открыли новые водоочистные. А вот реконструкция КОС затянулась. Последний раз закончить строительство руководству республики обещали к ноябрю 2016 года. Сейчас поставлен новый срок – к концу года текущего. Необходимые средства сегодня можно получить из трех источников: собственных средств ПКС, за счет федеральной целевой программы или за счет инвесторов. Пока врио главы и исполняющий обязанности премьер-министра остановились на ФЦП.

Кроме этого, стороны обсудили два интересных проекта: строительство в столице Карелии электролизной станции и переработку канализационного осадка. Станция (проектная стоимость 83 миллиона рублей) позволит отказаться «Водоканалу» от высокотоксичного жидкого хлора, который сейчас используется для очистки воды.

Это вещество опасно само по себе, кроме того, коммунальщики вынуждены еженедельно возить его автотранспортом на очистные из-за пределов города. Каждая перевозка – это спецоперация с участием МЧС. Чтобы убрать токсичный хлор из цепочки водоочистки и заменить его на цивилизованный реагент гипохлорит натрия, и нужна электролизная станция. Этот реагент сегодня наиболее безопасный, его используют в Москве и Петербурге.

Второй проект касается того, куда девать отходы работы городских КОС. Водо- и канализационные очистные ежегодно поставляют тонны так называемого осадка – того, что остается после очистки. И сегодня это настоящая головная боль для коммунальщиков.

— Если на водоочистных мы получаем до восьми тысяч кубометров осадка в год, то на канализационных — это 20 тысяч кубов, — заявил технический директор АО «ПКС-Водоканал». — Это требует каждый год отчуждать порядка двух гектаров земли. Сегодня мы вывозим осадок в район свалки твердых бытовых отходов. Это разрабатываемый нами карьер, и порядка сорока миллионов в год нам обходится строительство, вывоз и складирование осадка.

Элементарные подсчеты говорят о том, что затраты на складирование осадка постоянно заставляют ПКС думать о повышении тарифа для населения. Кроме того, скоро в Орзеге просто не останется места, все будет занято отходами КОС.

Сегодня разные страны и регионы России справляются с канализационным осадком по-своему. В Питере его попросту сжигают, в Йоэнсуу используют в городском благоустройстве, а в отдельных южных регионах – даже в сельскохозяйственных целях.

Все эти варианты – последний с привлечением высокой науки, например ПетрГУ, коммунальщики понемногу прорабатывают. Можно еще использовать выработанные щебеночные и песчаные карьеры. Конечно, заваливать карьеры будут тем осадком, который сейчас складируют в Орзеге, – он уже отлежался в течение нескольких лет на территории канализационных очистных. Это уже торф без неприятного запаха.

— Это, в общем, уже исчерпанный вариант с точки зрения наших возможностей. Хотя понятно, что нужно все равно проработать вопрос по карьерам. На всякий случай, потому что мы всегда должны иметь запасной вариант, — отметил врио главы Карелии.

Артур Парфенчиков отметил, что сжигать осадок в нашей республике получится вряд ли, слишком дорого и грязно. А вот остальные варианты — благоустройство, сельское хозяйство — нужно иметь в виду.

Сразу после этой встречи исполняющий обязанности премьер-министра Александр Чепик обсудил развитие другого инвестиционного проекта – ДОК «Калевала». Во время беглого осмотра завода стороны обсудили необходимость стройки второй очереди предприятия, чтобы удовлетворить потребности постоянно растущего рынка OSB-плит, а также начать производство плит МДФ. Что в свою очередь позволит создать рабочие места, использовать излишки древесины лиственных пород, которые есть в республике.

Один из несомненных плюсов, за счет которого ДОК «Калевала» может завоевать новые рынки, – качество карельской древесины. Ее прочность особо ценится в России и за рубежом. Правда, развитие завода сегодня тормозит недостаточная расчетная лесосека – свои участки находятся очень далеко от Прионежья, приходится везти лес из соседних областей.

— Эта проблема состоит из двух частей. Первая: расчетная лесосека у них есть, может быть, в недостаточном объеме, но она у них есть, — отметил Александр Чепик. — Проблема в том, что они не осваивают ее, потому что там тяжелая доступность. Надо принимать конкретное решение. Чтобы они расставались со своей расчетной лесосекой, мы забирали ее обратно в региональный фонд. И готовили ее под другой инвестиционный проект.

Заводу же, рассказал Александр Чепик, найдут новые лесные участки – поближе.

— С удобной транспортной доступностью, с понятными способами подъезда, с понятным освоением как для них, так и для нас, — отметил и. о. премьер-министра. По его словам, ДОК «Калевала» вместе с правительством Карелии сегодня нужно вместе пройти весь путь по строительству второй очереди завода.