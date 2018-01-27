Лесоперерабатывающая компания на юге Карелии намерена вложить в оборудование 400 млн рублей

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков работает в Сортавальском районе. Во время поездки он посетил производственные цеха ЗАО «Карлис Пром». Предприятия, входящие в «Карлис Групп», занимаются лесопилением и заготовкой леса.

Пиловочник и дровяная древесина полностью перерабатываются и отправляются на внутренний рынок; березовый баланс, пиломатериалы, опилки, кора, щепа — на экспорт. Недавно фирма заключила контракт на поставку фанерного кряжа на предприятие «Карельская фанера» в соседнем Лахденпохском районе. На заводе трудятся 81 человек, в основном, жители поселка Вяртсиля. Еще порядка 100 человек работают по договорам субподряда.

По мнению главы республики, на предприятии необходимо установить оборудование, позволяющее генерировать более высокую добавочную стоимость продукции: к примеру, линию по производству брикетов. Это решит задачу по полному комплексу глубокой переработки древесины, считает руководитель региона.

Но пока основной проблемой завода является недостаток сырья – круглых лесоматериалов, в связи с чем загруженность мощностей предприятия в настоящее время составляет менее 48%. Министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин предложил варианты решения проблемы. Среди них — переуступка права аренды лесосеки, которым пока владеет другой арендатор — идет процедура расторжения. Также руководству предприятия предложили использовать свободный лес в Беломорском, Лоухском и Кемском районах.

Руководитель завода Марина Шарапова представила проект развития предприятия. В планах руководства установить линию автоматизации и пакетирования материалов, котельную, работающую на древесных отходах, и сушильные камеры. Общий объем инвестиций составит 400 миллионов рублей. Такая сумма дает право предприятию попасть в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Статус позволит получить льготы по налогам, закрепление лесных участков и иные преференции.

— Разрабатывая комплексный проект, необходимо учитывать и возможности, которые дает статус моногорода Вяртсиля, — предложил Артур Парфенчиков.

Промежуточные итоги реализации проекта решено рассмотреть в апреле.