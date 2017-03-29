Крупнотоннажных литейщиков для всей страны планируют обучать в Петрозаводске

Республиканские власти совместно с «Петрозаводскмашем» работают над созданием международного центра компетенций по развитию литейного производства. По словам вице-премьера Юрия Савельева, «Петрозаводскмаш» сегодня – единственное предприятие в России, способное лить крупнотоннажные конструкции – до 10 тонн. Это преимущество карельское руководство намерено использовать и создать с помощью ПетрГУ и техникумов учебную площадку для подготовки специалистов-литейщиков.

— На сегодняшний день в России специалистов-литейщиков не готовят. Это комплексный проект, который мы делаем совместно с Министерством промышленности и торговли России. Договорились, что мы должны в кратчайшие сроки сформировать дорожную карту, заявиться с этим проектом, определить, на какие меры господдержки мы можем рассчитывать. Закрепить этот проект через заседание госкомиссии по столетию Карелии, и дальше уже запустить его реализацию, — отметил Юрий Савельев.

С помощью центра «Петрозаводскмаш» рассчитывает выйти на новые рынки – российские и мировые. Уже сейчас предприятие сотрудничает с рядом известных компаний. А после создания центра, рассказал Юрий Савельев, экономика «Петрозаводскмаша» должна еще укрепиться.

— Например, «Петрозаводскмаш» достаточно успешно работает с целым рядом ульяновских предприятий, в частности, с филиалом компании DMG MORI – это японско-немецкая станкостроительная компания. Они поставляют туда станины. Причем «Петрозаводскмаш» партнеры выбрали примерно из десяти различных поставщиков, в том числе зарубежных. И при сравнительном анализе «Петрозаводскмаш» оказался лидером. Достаточно быстро они прошли весь контроль качества. Единственное, необходимо предпринять определенные шаги по снижению стоимости продукции, по сокращению сроков производства, по отработке логистики. Поэтому в рамках проекта по созданию центра компетенций литейного производства мы надеемся эти вопросы снять.

Целиком интервью смотрите в новом выпуске программы «Аналитика с Юрием Савельевым».