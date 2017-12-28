Кооператив молочных производителей создают в Пудожском районе

В Пудожском районе планируют создать кооператив фермеров, занимающихся молочным животноводством. Эту инициативу предложил фермер Алексей Рахманов. В 2015 году он создал компанию «ЛХМ». За два года работы появилось две молочные фермы — в деревнях Усть-Река и Филимоновская. Дойное стадо насчитывает 60 голов. Сегодня предприниматель строит обрабатывающий цех. Оборудование для переработки молока уже закупили, в ближайшее время его начнут устанавливать. Молоко и кисломолочка под брендом «Пудожский продукт» увидят свет уже весной 2018 года. Кроме того, Алексей Рахманов строит телятник на 80 голов.

Фермер активно пользуется мерами господдержки сельхозпроизводителей. Так, Минсельхоз Карелии компенсировал предприятию 90 процентов затрат на мелиорацию земельного участка. Сейчас предприниматель готовит заявку на компенсацию покупки оборудования.

Ферма ООО «ЛХМ» в Пудоже. Фото: «Республика»/Анастасия Залазаева Ферма ООО «ЛХМ» в Пудоже. Фото: «Республика»/Анастасия Залазаева Ферма ООО «ЛХМ» в Пудоже. Фото: «Республика»/Анастасия Залазаева

К кооперативу уже готов присоединиться успешный фермер из Вологодской области. В Вытегорском районе Николай Исупов содержит 108 дойных коров, 40 телят. Надои составляют около 1,3 тонны в сутки, производит пять видов сертифицированной продукции. В 2018 году фермер собирается увеличить дойное стадо до 160 голов.

Алексей Рахманов надеется привлечь к работе и сельхозпроизводителей Пудожского района. Небольшие крестьянско-фермерские хозяйства в рамках кооперации смогут увеличить возможности производства, делиться опытом, совместно претендовать на господдержку. Инициативу поддержал Минсельхоз Карелии. Перспективы кооперации обсудили на совещании в Пудоже 27 декабря. Кооператив может заниматься не только производством молока, но и, построив свой забойный цех, первичной переработкой мяса. И. о. министра сельского хозяйства республики рассказал о возможностях господдержки фермеров.

— Мы всячески готовы ваши желания и стремления поддерживать, — заявил собравшимся фермерам Владимир Лабинов. — На 2018 год в бюджете Карелии предусмотрено 650 миллионов рублей на поддержку сельхозпредприятий. Эта сумма более чем в два раза превышает финансирование этого года.

Чтобы получить средства из бюджета прежде всего нужно официально зарегистрировать крестьянское (фермерское) хозяйство — КФХ. Второй шаг — оформление земельного участка в аренду или собственность.

— Имея посильный земельный надел и бизнес-план, вы могли бы заявляться в Минсельхоз Карелии на конкурс для получению поддержки как начинающие фермеры, — сказал Владимир Лабинов.

На создание КФХ, специализирующегося на производстве молока, предусмотрены гранты до трех миллионов рублей. На эти деньги можно или строить, или приобретать животных, или покупать специализированную технику. Когда ферма расширится, при наличии собственных средств — не менее 40 процентов от запрашиваемой суммы — можно получить разовый грант до 30 миллионов рублей на создание семейной животноводческой фермы.

Если удастся создать и развить кооператив, в перспективе из федерального бюджета можно получить до 70 миллионов рублей.