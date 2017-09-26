Компания HeadHunter назвала самые востребованные в Карелии рабочие специальности

В Карелии растет количество вакансий для рабочего персонала. Об этом говорят данные исследования, которое провела одна из крупнейших в России служб для поиска работы через интернет – компания HeadHunter.

Специалисты компании проанализировали 409 вакансий, созданных на портале работодателями Карелии с начала 2017 года. Самыми востребованными оказались специализации «Электрик» и «Монтажник» (по 16%), «Механик» (14%), «Электромонтер, кабельщик» (12%), «Наладчик», «Слесарь» и «Разнорабочий» (по 9%), «Грузчик» (8%).

Средняя зарплата, которую предлагают соискателям на рабочие специальности, составляет 36 тысяч рублей. При этом средняя зарплата в целом по рынку труда в Карелии равняется 30 тысячам, отмечают в HeadHunter.

Самой высокооплачиваемой оказалась вакансия мастера швейного производства: соискателям в этой сфере предлагают от 50 до 70 тысяч рулей. Следом идут профессии электромонтажника (от 50 до 55 тысяч), сантехника (от 50 до 55 тысяч), штукатура (от 40 тысяч) и мастера по ремонту компрессионного оборудования (до 40 тысяч).

Согласно исследованию, в августе 2017 года на одну вакансию в сфере рабочего персонала приходилось 2,1 резюме. По сравнению с прошлым годом этот показатель не так плох: в августе 2016-го он составлял 0,2 резюме на вакансию.