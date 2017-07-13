Колонну массой 385 тонн доставили в Москву из Петрозаводска

Колонна атмосферной перегонки нефти, изготовленная специалистами Петрозаводскмаша, доставлена на московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти», сообщили в управлении корпоративных коммуникаций Московского НПЗ.

Новый аппарат станет частью строящейся комбинированной установки переработки нефти «Евро+», где обеспечит производство компонентов бензина, дизельного и авиационного топлива.

Длина колонны превышает 66 метров, ее масса — 385 тонн. Для доставки крупногабарита в Москву разработали сложную логистическую схему. От цеха Петрозаводскмаша до причала колонну везли на специальном грузовом трале. Затем на грузовой барже по Волго-Балтийской водной транспортной системе ее доставили в Москву.

От причала в подмосковных Беседах на площадку МНПЗ оборудование по улицам Москвы транспортировали на низкорамных тралах. Общая протяженность пути составила почти 1500 километров. В соответствии с требованиями безопасности транспортировка такого габаритного оборудования осуществлялась в разобранном виде.