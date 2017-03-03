«Карельский окатыш» получит 4,7 миллиарда рублей в 2017 году

Инвестиции в костомукшский комбинат «Карельский окатыш» в 2017 году составят 4,7 миллиарда рублей. Как сообщили в пресс-службе предприятия, 1,7 миллиарда из них направят на снижение затрат, повышение объемов продукции и рост ее качества.

Почти половина инвестиций, чуть более двух миллиардов рублей, выделена на покупку нового оборудования. На предприятии появится новый двадцатикубовый экскаватор, что позволит к середине года отказаться от использования более затратной модели. Продолжится замена кузовов на большегрузных самосвалах на более легкие, для хозяйственных перевозок и строительства дорог запланирована закупка четырех 90-тонных самосвалов.