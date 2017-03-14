Карелия претендует на статус крупнейшего производителя сыра на Северо-Западе

Новый завод по производству сыра в Олонецком районе Карелии планируют запустить уже в третьем квартале этого года. Сейчас завершается строительство цехов. Об этом в ходе рабочей встречи Артуру Парфенчикову рассказал гендиректор компании «Карельские сыры» Александр Русаков.

Завод будет производить по пять тонн сыра в сутки. Рабочие места получат 50 человек. Сырье для производства сыра будут поставлять племенные хозяйства Мегреги и Ильинского. Для того, чтобы обеспечить объемы нового завода, сельхозпредприятиям придется существенно нарастить производство.

— Согласовали с бизнесменами действия правительства, направленные на помощь в решении всех вопросов ввода завода в эксплуатацию. С вводом завода Карелия станет крупнейшим производителем сыра в Северо-Западном регионе, — сообщил врио главы Карелии в социальной сети Facebook.

Кроме того, Александр Русаков возглавляет компанию «Региональный центр развития аквакультуры». В рамках этого инвестиционного проекта в период с 2017 по 2019 год Карелии планируют создать сеть рыбоводческих ферм, построить два завода по производству кормов и рыбопереработке.