«Карбон-Шунгит» будет изъят из программы приватизации госимущества

Предприятие «Карбон-Шунгит» будет изъято из программы приватизации госимущества. Об этом заявил врио главы Карелии Артур Парфенчиков в ходе рабочей встречи с членами партии ЛДПР.

Представители партии обратили внимание на проблемы, которые они считают самыми острыми и актуальными. Так, депутатов тревожат планы приватизации уникального даже в масштабах России предприятия «Карбон-Шунгит».

Артур Парфенчиков сообщил, что считает необходимым исключить предприятие из программы приватизации государственного имущества республики. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на предстоящей сессии Законодательного собрания Карелии.

Вопросы продажи государственных предприятий в частные руки должны решаться положительно, только если есть надежные, вызывающие доверие инвесторы, готовые вкладываться в развитие производства, добавил врио главы Карелии.

— К вопросам приватизации будем подходить очень взвешенно и тщательно, — подчеркнул руководитель региона.

Много внимания на встрече депутаты уделили и вопросам охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов: представители фракции ЛДПР входят в профильный парламентский комитет. В частности, речь шла о проблеме качества питьевой воды, которая особенно остро стоит в Медвежьегорском районе и ряде других муниципальных образований. Для строительства и реконструкции объектов водоснабжения необходима помощь федерального центра, считают депутаты. Тимур Зорняков также поднял проблему лесовосстановления. В этой области нужны действия на федеральном уровне, уверен он.

Артур Парфенчиков пообещал, что он лично и правительство республики будут тесно работать с Советом Федерации, Госдумой.