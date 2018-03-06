Известный форелевод в Карелии открывает завод по переработке рыбных отходов

В июне этого года в КОндопожском районе Карелии известный форелевод НИколай Федоренко планирует запустить завод по переработке и утилизации рыбных отходов. Об этом говорили участники заседания совета при главе республики по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Они подвели итоги работы рыбохозяйственного комплекса за 2017 год и наметили планы по развитию отрасли.

− В прошлом году рыбодобывающие предприятия и предприятия аквакультуры республики достигли максимальных результатов работы, начиная с 1992 года. В секторе аквакультуры наблюдается постоянный рост производства товарной рыбы за счет открытия новых предприятий и расширения мощностей действующих хозяйств, − сказал глава Карелии Артур Парфенчиков во вступительном слове.

Министр сельского и рыбного хозяйства рпеспублики Владимир Лабинов напомнил, что в 2017 году наша республика заняла второе место по объемам выращивания объектов аквакультуры – 24,8 тысяч тонн, уступив лишь Ростовской области. Суммарный объем добычи и выращивания рыбы в Карелии составил 118 тысяч тонн.

В 2018 году в республике продолжат работать с рядом инвестиционных проектов. В Беломорском районе начнут строить цеха по переработке рыбы и водорослей. Предприятие первичной переработки рыбы на базе форелевого хозяйства ООО «Онежская форель» планируется построить в Медвежьегорском районе. Кроме того, в Карелии идут работы по созданию ихтиопатологической лаборатории − для контроля над качеством выпускаемой продукции и сырья.

Как отметил министр Лабинов, главные планы по развитию рыбохозяйственного комплекса связаны с существенным увеличением объема переработки отходов. Уже в середине июня этого года индивидуальный предприниматель Николай Федоренко планирует запустить завод по переработке и утилизации рыбных отходов. На современном немецком оборудовании рыбные отходы будут перерабатываться в рыбную муку и в разные виды жира: медицинский жир (для производства витаминов и различных добавок),ветеринарный жир для комбикормов, технический жир. Предприниматель планирует закупать отходы рыбопереработки у карельских рыболовных бригад и колхозов.