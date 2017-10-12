Из-за голода звероферма «Пряжинская» с 1 октября потеряла 2,5 тысячи зверьков

Сегодня после заседания профильного комитета Заксобрания Карелии вице-премьер и министр сельского хозяйства Владимир Лабинов съездил на звероферму «Пряжинская», чтобы оценить состояние поголовья лисы и норки. Отметим, что вчера вечером владелец предприятия, эстонский бизнесмен Айво Халлист заявил, что «ситуация там штатная».

Присутствовавшие на встрече с министром работники зверофермы единогласно заявили, что ситуация не то, что не штатная – вопиющая. Все 12 сотрудников зверофермы не получают заработную плату — кто с мая, кто с июля; с 1 октября поголовье норки из-за голода и отсутствия в кормах животного белка сократилось на 2,5 тысячи голов.

В этих мешках хранятся трупики околевших от голода норок. Фото: ИА «Республика Карелия»/Александр Батов В этих мешках хранятся трупики околевших от голода норок. Фото: ИА «Республика Карелия»/Александр Батов Трупики околевших от голода норок. Фото: ИА «Республика Карелия»/Александр Батов

Вместо одного дня принудительной голодовки в неделю, принятой в звероводстве, пряжинские животные не получают корм по два дня и больше. Так, согласно журналу кормления, который предоставили министру, за 12 октябрьских дней звери голодали четыре. При этом им выдается неполный «паек»: исходя из количества поголовья и запасов кормов, которые сейчас есть на складе в Пряже (30 тонн примерно на девять тысяч голов), выходит, что один зверь получает 56 граммов за одно кормление. Тогда как, по словам сотрудников зверофермы, только одной лисице необходимо 500 граммов корма.

Во время сегодняшнего визита министра и специалистов управления ветеринарии республики еда в кормушках была. Более того, Владимир Лабинов констатировал, что не во всех клетках съедены вчерашние порции. Но в целом, конечно, ситуацию необходимо выправлять, — отметили все участники ознакомительной поездки.

После осмотра предприятия министр сельского хозяйства ответил на вопросы журналистов. В частности, он прокомментировал появившуюся сегодня в СМИ информацию о случаях каннибализма и самопоедания, до которых голод довел животных.

— Звери не докармливаются, но их состояние удовлетворительное, — заявил министр Лабинов. — Рацион от норм отстаёт примерно в два раза. Падеж молодняка превышает норму, но таких, приводимых в СМИ эмоциональных фактах, свидетельствующих о самопоедании, о каннибализме, мы не зафиксировали. Более того, мы зафиксировали достаточно прохладное отношение персонала к выполнению своих функций.

Кроме того, сегодня «Республике» стало известно о том, что сделка с потенциальным инвестором, согласным выкупить звероферму, не состоится. Отметим, что петербургский предприниматель Никита Мельников, гендиректор ООО «Ленптицепром-И», намеревался купить хозяйство. Производство норки он запустил бы вряд ли – на мировом рынке она дешевеет, — а вот о разведении соболя конкретные переговоры шли.

Однако, после того, как ООО «Звероферма «Пряжинская» скрыла от покупателя тот факт, что часть поголовья находится в залоге у ее кредиторов и арестована, сделка сорвалась. В распоряжении «Республики» оказался документ, где говорится следующее: «В данный момент ООО «Ленптицепром-И» более не заинтересован в совершении данной сделки и реализации проекта по покупке поголовья пушных зверей у ООО «Звероферма «Пряжинская».

Как нам рассказал Владимир Лабинов, правительство Карелии продолжит попытки убедить инвестора вернуться к этой сделке.