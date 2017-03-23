Кто сохранит шунгит

Государство должно сохранить контроль над уникальным карельским предприятием «Карбон-Шунгит». Так считают депутаты Заксобрания Карелии. Четверо парламентариев из фракции «Единая Россия» – Элиссан Шандалович, Лариса Жданова, Ольга Шмаеник и Николай Зайков – внесли законопроект о том, чтобы изъять «Карбон-Шунгит» из республиканской программы приватизации госимущества. Инициатива появилась еще в начале февраля. А на минувшей неделе за то, чтобы оставить «Карбон-Шунгит» в государственной собственности, высказался врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

ООО «Научно-производственный комплекс «Карбон-Шунгит» ведет свою историю с 1991 года. Предприятие разрабатывает единственное в мире обширное месторождении шунгитовых пород – Зажогинское, расположенное в Медвежьегорском районе. Общий оценочный объем ресурсов на этом месторождении – 1 млрд тонн. Объем запасов по эксплуатируемым участкам – 35 млн тонн. В уставном капитале «Карбон-Шунгита» 50,2% — доля Республики Карелия.

— Элиссан Владимирович, если говорить о предыстории вопроса: чем сторонники приватизации мотивировали необходимость продажи государственной контрольной доли в уставном капитале предприятия?

— Аргументы звучали следующие. Как известно, до недавнего времени у «Карбон-Шунгита» существовали хорошие деловые связи с партнерами из Германии. Они закупали у нашего предприятия шунгитовый щебень для металлургического производства. Для «Карбон-Шунгита» это был фактически основной рынок сбыта. Но затем ситуация изменилась: немецкие металлурги модернизировали производство и от закупок карельского сырья отказались. На предприятии возникла непростая ситуация. Надо искать новые рынки сбыта, новых партнеров. Но для этого необходимо вкладывать средства и в научные исследования свойств уникального минерала и новых областей для его применения, и в приобретение техники. А республиканский бюджет, как известно, дефицитный. Поэтому региональная исполнительная власть посчитала, что необходимо искать для предприятия частного инвестора, который смог бы вложиться в развитие производства.

— Но не факт, что такой добросовестный и надежный инвестор в ближайшее время будет найден…

— Именно так, и ключевые слова здесь – добросовестный и надежный. На предприятиях республики, которые в разное время переходили в частную собственность, есть как положительные, так и отрицательные примеры управления. Возьмем ситуацию с Сегежским ЦБК. На рубеже 2012-2013 годов это крупнейшее градообразующее предприятие оказалось практически на грани закрытия (в то время комбинат входил в холдинг «Инвестлеспром» — прим.ред.) Но благодаря усилиям правительства Карелии для комбината удалось найти очень мощного инвестора в лице АФК «Система». Сейчас входящая в эту группу компаний Segezha Group проводит масштабную модернизацию производства, строит на комбинате новую бумагоделательную машину (по имеющейся информации, она должна быть введена в строй уже летом этого года – прим.ред.). Это – положительный пример ответственного и надежного подхода инвестора, который действительно заинтересован в развитии производства.

Совершенно противоположная ситуация сложилась в свое время на Онежском судостроительном заводе, который частный собственник довел до банкротства. Предприятие огромными усилиями все-таки удалось передать обратно государству, и в 2015 году завод возобновил работу, снова строит суда, увеличивает количество рабочих мест.

Не исключено, что аналогичные решения придется искать и по еще одному предприятию, Медвежьегорскому молокозаводу. Он также был приватизирован достаточно давно, но серьезные проблемы начались после появления нового собственника: долги по зарплате, остановка производства, сокращение дойного стада… Начиная с прошлого года, все ветви республиканской власти бьются за сохранение предприятия. Владельцу завода предлагались самые разные варианты вывода предприятия из кризиса, но он все предложения отверг. Итог – введение внешнего наблюдения по решению Арбитражного суда и назначение временного управляющего, что, как я очень надеюсь, позволит начать финансовое оздоровление завода.

— Именно пример Медвежьегорского молокозавода вызвал опасения у жителей Заонежья, местных депутатов, которые высказались против приватизации «Карбон-Шунгита»?

— Конечно, когда перед глазами такая ситуация, местные жители боятся, что предприятие повторит судьбу Медвежьегорского молокозавода. Мы не могли не отреагировать на обращения наших избирателей: убежден, что, если жители выступают резко против приватизации, мы обязаны к ним прислушаться. Именно так парламентарии поступили, например, и в ситуации с совхозом «Толвуйский» в прошлом году. Его работники также были не согласны с планами приватизации. Изучив все «за» и «против», депутатский корпус принял решение, что совхоз должен остаться в госсобственности.

В ситуации с «Карбон-Шунгитом» мы также тщательно взвесили все аргументы. Да, с одной стороны, без привлечения инвесторов нельзя развивать экономику республики. С другой стороны, к приватизации госпредприятий необходимо подходить очень взвешенно. Мы с моей коллегой, председателем комитета Заксобрания по экономической политике Ларисой Ждановой пообщались с работниками предприятия, со специалистами профильных республиканских министерств и ведомств. И пришли к выводу, что на данный момент от приватизации необходимо отказаться.

— О том, что фракция готовит такую инициативу на рассмотрение депутатского корпуса, стало известно еще в начале февраля. А недавно ее поддержал и новый руководитель Карелии Артур Парфенчиков…

— Да, и мы, конечно, благодарны врио главы республики за то, что он так быстро и глубоко разобрался в этой теме. И надеемся, что после исключения «Карбон-Шунгита» из программы приватизации, правительство республики вместе с депутатами всех уровней начнет плотно работать над тем, чтобы у предприятия появился шанс на развитие. Потому что оставить «Карбон-Шунгит» в государственной собственности – это только первый шаг. Уже сейчас уникальный карельский минерал может использоваться в самых разных областях: строительстве, водоочистке, для производства удобрений, красок и так далее. И ученые, насколько известно, считают, что этими отраслями возможность применения шунгита далеко не исчерпывается. Значит, далее надо думать над тем, какие есть способы для развития производства: возможно, это включение предприятия в те или государственные программы, варианты государственно-частного партнерства. Главная наша задача сегодня – сохранить предприятие и найти для него новые перспективы.