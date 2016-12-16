Два новых завода планируют построить в Карелии

В правительстве Карелии прошло заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции. Участники рассмотрели инвестпроекты, которые планируют реализовать на территории республики.

Один из таких проектов – завод по производству и отгрузке сжиженного природного газа производительностью до 14 тонн в час. Его собираются разместить в Прионежском районе, рассказал коммерческий директор ЗАО «Криогаз» Андрей Котов.

Запуск производства запланирован на 2018 год, в этом году получены технические условия на подключение к газоснабжению и предварительное согласование на подключение электричества.

Еще одно перспективное предложение – организация производства детского питания и диетических продуктов. В состав предприятия войдут цех подготовки сырья, производственный корпус, лаборатория и цех хранения готовой продукции.

Первая линия завода будет перерабатывать 40 тонн молока в сутки, через год мощность переработки может увеличиться до 70 тонн. Оптимальной площадкой для строительства может стать территория Петрозаводска, считает гендиректор АО «Северо-Западный коридор развития» Дмитрий Белкин. Инвесторы обещают начать строительство в 2019 году.

По словам министра сельского хозяйства Карелии Всеволода Телицына, для реализации этого проекта в министерство нужно представить бизнес-план с четко прописанными видами продуктов, ценой молока, размерами участка.