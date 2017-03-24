Долги и песцы

Вчера Пряжу в ходе рабочей поездки посетил руководитель Карелии Артур Парфенчиков. Он побывал на «Пряжинском» и встретился с его работниками.

«Пряжинское» не может выйти из кризиса. Сейчас предприятие сумело погасить долги по зарплате перед работниками за декабрь. Но долг перед 94 работниками по-прежнему составляет около полутора миллиона рублей.

«Пряжинское» занимается разведением лисицы, норки и крупного рогатого скота. Стадо насчитывает 820 голов, в том числе 400 коров. За последний год надой составил 2,5 тысячи тонн молока.

На встрече в кабинете директора люди взахлеб рассказывали о проблемах. Мало того, что по зарплате долги: выплачивают кусками по 2-3 тысячи, не знаешь, продукты купить или ботинки ребенку, так еще и хозяйство разваливается. Летом земли простаивали, а корма закупали на стороне, вместо того чтобы заготавливать самостоятельно, навоз не вывозится — нет техники, а уже весна и скоро все потечет.

Техника, как рассказал директор предприятия, не могла работать, потому что была арестована за долги. Врио главы поинтересовался у представителя службы судебных приставов, почему технику, которая могла работать, угнали в Петрозаводск, когда ее можно было оставить у должника на ответственном хранении, и потребовал срочно с этим разобраться.

Кроме того, у предприятия огромный долг за электроэнергию, нет ни одного ветврача: все ушли из-за невыплаты зарплаты.

— Вы никого даже не пытались удержать! — бросала бывший работник совхоза Светлана Кузьмина обвинения в лицо руководству предприятия. — Ни одного ветеринара не осталось — выпихнули всех специалистов! Сейчас лиса щенится, никому прививок от лишая не сделано. Мы каждый год делали по два раза. Начнется лишай, ни одной шкуры же не получите.

Люди винят во всех проблемах новое руководство: директора Олега Кочеткова и собственника Айво Халлиста. Те в свою очередь считают, что сложная ситуация сложилась еще до них и что не последнюю роль в накоплении проблем и долгов сыграл сам трудовой коллектив.

— Есть искусственная задолженность, которая не могла возникнуть без трудового коллектива, — заявил директор АО «Пряжинское» Олег Кочетков. — Сотрудники подписали бумаги о принятии техники, которую в глаза не видели. Теперь мы за нее остались должны. У нас долги за электроэнергию, а мы выяснили, что наши затраты можно сократить вдвое: зимой на улице стоит холодильник, охлаждает.

Сотрудники совхоза возмутились, что директор называет их ворами. Масла в огонь подлил представитель кредитора, которому «Пряжинское» должно порядка 40 миллионов рублей: заявил, что, по информации его источников, осенью предприятие продало пушнины на 24 миллиона, но ни по зарплатам не рассчиталось, ни с энергией, ни кредитору не заплатили.

Кредитор добавил, что руководство «Пряжинского» создало два предприятия, в которые выводит прибыль, которую получает совхоз.

В спор вмешался Артур Парфенчиков:

— Либо мы сейчас все консолидируемся, либо идем на банкротство. Никому не советую настраиваться на простое решение вопроса. Я познакомился в ситуацией здесь, у меня очень тревожные впечатления. Ситуация похожа на то, что в Медвежьегорске. Там уже внешнее наблюдение. Здесь, похоже, все к этому идет.

Глава подчеркнул, что ситуация сложная, но не безнадежная, и что руководству придется найти общий язык с рабочими: у людей есть вопросы, и на них придется отвечать. Люди серьезные, заинтересованные в предприятии.

— Коллективу нужно знать о реальных перспективах предприятия, — подчеркнул министр сельского хозяйства Всеволод Телицын. — Мы со своей стороны предпринимаем все меры, чтобы стабилизировать ситуацию, но мы не можем работать за собственника. Мы выделяли совхозу деньги, потом проводили проверки, по каждой проверке есть нарушения. За часть мы уже подали в суд.

В прошлом году «Пряжинское» получило господдержку: из бюджетов всех уровней предприятию выделили 27 миллионов рублей. Но и этого оказалось недостаточно.