Столица экранопланов

Группа бизнесменов-конструкторов арендовала площади бывшего завода «Авангард» и приступила к производству опытных образцов этих легендарных машин. О том, что такое современный экраноплан, о его советском прошлом и основных преимуществах «Республика» подробно писала ранее.

Задача экранопланостроительного объединения «Орион» — возродить производство этих машин и на этом заработать. Естественно, в объединении ориентируются на нужды страны: экранопланы — наш, советский, продукт, который должен приносить пользу и славу своей родине.

— Потребность в этих машинах, в экранопланах: у нас Совет безопасности разослал наши письма по всем регионам, 8-10 регионов просят эту машину. Недавно ответ получили от руководства страны — в Якутии необходима в первую очередь. На Лену, — рассказал Артуру Парфенчикову председатель совета директоров и руководитель проекта Олег Волик.

Но пока продавать экранопланы «Ориону» проще за рубежом. Врио главы Карелии рассказали, что первые три сделки бизнес заключил в Иране — туда ушли небольшие «Орион 12». Стоимость каждого — 1,5 миллиона долларов.

Что же мешает строить экранопланы для России? Артуру Парфенчикову показали экспериментальный образец «Орион 20» — тяжелую машину, созданную специально для российских служб, например, для пограничников. Чтобы такой экраноплан пошел в серию, вместо экспериментального нужен опытный образец, а вот с этим как раз проблемы. Необходимо с нуля создавать всю нормативно-правовую базу. В «Орионе» признаются, что пока ходят по кругу между федеральными министерствами.

— Парадокс состоит в том, что Минпромторгу без заказчика строить такие образцы не интересно. Они говорят: ищите заказчика. Но мы не можем в России найти гражданского заказчика, не имея нормативных документов. К сожалению, иногда нам проще продавать за рубеж, это имеет место быть, — заявил один из руководителей объединения «Орион» Юрий Варакосов.

Понятно, что Москва помогает объединению «Орион». Только в НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) государство вместе с бизнесом вложило около миллиарда рублей. А продавать экранопланы в Иран помогла структура Минобороны страны. Но ускорять работу по внедрению опытных образцов надо, без этого «Орион» будет топтаться на месте. Для связи между строителями и федеральными структурами объединению нужна помощь республиканской власти.

— Дайте нам построить опытный образец — и все придут. Могу сказать, что к нам кто только не приезжал, практически вся Европа, — отметил Юрий Варакосов.

Врио главы Карелии помочь обещал.