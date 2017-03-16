Артур Парфенчиков не исключил передачу Медвежьегорского молокозавода государству

Визит в северные районы Карелии Артур Парфенчиков начал с посещения Медвежьегорского молокозавода. Предприятие сейчас простаивает из-за сложившихся финансовых проблем, в отношении собственника возбуждено уголовное дело, а сам завод неоднократно отключался от электричества за долги. Также большие долги руководство предприятия накопило перед своими работниками.

Артур Парфенчиков обсудил ситуацию на предприятии, и в своей записи на странице в Facebook сообщил, что не исключает передачу предприятия под юрисдикцию Карелии.