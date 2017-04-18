Александр Чепик: Петрозаводскую птицефабрику спасет либо инвестор, либо правительство

Закрывшаяся в прошлом году Петрозаводская птицефабрика возобновит работу только при условии модернизации производства или бюджетном финансировании. Об этом на заседании комитета по законности и правопорядку карельского Заксобрания рассказал Александр Чепик.

И. о. премьер-министра Карелии отметил, что на сегодняшний день работа ООО «Корм» убыточна. У собственника птицефабрики – подмосковной компании «АКС-Холдинг» — нет средств для модернизации производства, поэтому власти Карелии ищут нового инвестора для предприятия.

Если в ближайшие два-три месяца инвестор не найдется, правительство будет рассматривать вопрос о возможности вложения средств республиканского бюджета в птицефабрику, пояснил Александр Чепик.

В марте 2017 года министр сельского хозяйства Карелии Всеволод Телицын заявил, что в правительстве рассматривают возможность передачи доли в уставном капитале ООО «Корм» в республиканскую собственность. Вместе с ним рассматриваются еще два сельхозпредприятия «АКС-Холдинг» — мясокомбинат в Петрозаводске и свинокомплекс в Кондопожском районе.

В прошлом году в отношении ООО «АКС-Холдинг» была начата процедура банкротства из-за долгов этих предприятий перед банками и другими кредиторами, сообщают «Вести Карелии».