Акционеры «Кареллеспрома»: должность гендиректора компании вакантна

Акционеры «Кареллеспрома» прокомментировали ситуацию, сложившуюся в руководстве компании.

Напомним, исполнявший обязанности гендиректора Олег Арминен 10 марта был отстранен от должности. Он должен был передать полномочия прежнему руководителю предприятия Николаю Раскатову. Однако, как сообщалось ранее, Олег Арминен не пускает в кабинет нового руководителя организации.

После информации о том, что врио гендиректора «Кареллеспрома» пытается продолжить руководство, а прежний глава холдинга намерен возвратить утраченную должность, акционеры «Кареллеспрома» заявили, что решением общего собрания должность гендиректора остается вакантной. Акционеры собираются отстранить от работы всех лиц, вовлеченных в конфликт, и назначить нового врио, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

В сообщении пресс-службы также отметили, что конфликта между правительством и вторым акционером — Segezha Group — нет.

— Наша совместная задача состоит в том, чтобы восстановить работоспособность предприятия, восстановить легитимность его управления и действовать в рамках закона, — рассказал заместитель главы Карелии по стратегическому развитию Александр Чепик.

— Мы готовы совместными усилиями работать над повышением эффективности производства, увеличением налогооблагаемой базы и выплат акционерам. Нас интересуют исключительно прозрачность системы управления и конкретные результаты работы предприятия. Это чрезвычайно важно, так как «Кареллеспром» является основным работодателем и источником наполнения бюджета города Пудож и Пудожского района, — заявил президент Segezha Group Камиль Закиров.