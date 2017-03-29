АФК «Система» запланировала IPO Segezha Group

АФК «Система» планирует провести IPO (первичную публичную продажу акций) своей лесопромышленной дочки – компании Segezha Group. Как сообщает ТАСС, сделать это в финансово-промышленной группе хотят в 2019 году.

— Точнее сложно сказать, все зависит от конъюнктуры рынка, но мы начинаем готовиться сегодня и постараемся выбрать самый удачный момент, — пояснил агентству старший вице-президент АФК «Система» Али Узденов.

Узденов также отметил, что АФК будет ориентироваться на иностранных инвесторов, поскольку значительная часть продукции Segezha Group идет на экспорт.

В Карелии расположена часть активов лесопромышленной компании, в том числе Сегежский ЦБК. В последнее время Segezha Group активно вкладывается в модернизацию предприятия.