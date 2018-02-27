Правительство подписало соглашение с концерном «StoraEnso»

Соглашение сразу с тремя лесоппромышленными предприятиями финского концерна «StoraEnso» подписал сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков в поселке Импилахти.

Со стороны Карелии соглашение подписал глава республики Артур Парфенчиков, со стороны «Сетлеса» — генеральный директор предприятия Андрей Плохов. Со стороны «Олонецлес» и «Ладэнсо» — генеральный директор «Ладэнсо» Вячеслав Баландин.

Главная проблема завода — конкуренция за сырье. Как пояснил генеральный директор «Сетлеса» Андрей Плохов, выросла арендная плата за лес и многие поставщики открыли собственные линии пиления.

— Нужно искать либо лес за пределами Карелии, либо рассматривать Пудожскую сторону, но тогда логистика выходит очень дорогой, — сказал Андрей Плохов. — Это просто убивает бизнес. Возможно, правительство сможет дать совет, что делать, чтобы полностью загрузить завод.

— Я считаю, нужно объединять этот концерн и «РК-Гранд» (Целлюлозный завод Питкяранта — прим. ред.), — сказал Артур Парфенчиков. — Наша задача, как правительства — скоординировать лесосеки таким образом, чтобы обеспечить цикл переработки древесины в Карелии. Чтобы создать приоритетный проект, нужно понимать, что в комплексе он будет отвечать интересам экономики Карелии.

Напомним, лесопильный завод ООО «Сетлес» мощностью 120 тысяч кубических метров пиломатериалов в год работает в Импилахти с 2003 года.

В 2009 году предприятие завершило 2-ю очередь проекта по созданию на базе лесозавода современного деревообрабатывающего комплекса. В процессе реализации проекта появились линия по сортировке готовой продукции, сушильные камеры, собственная котельная на коре, цех по производству топливных гранул мощностью 20 тысяч тонн в год и склады для готовой продукции.

Общий объем инвестиций составил 2,6 миллиардов рублей.

В настоящее время предприятие работает стабильно. За 2017 год предприятием произведено 137,6 тысяч квадратных метров пиломатериалов.

Основные поставщики пиловочника — предприятия «Ладэнсо» и «Олонецлес», арендаторы лесных участков в Олонецком, Питкярантском и Сортавальском районах с годовым объемом лесопользования 477,3 тысяч квадратных метров.

На заводе работают 110 человек. Предприятие помогает школе, детскому саду и администрации Импилахти.