Правительство Карелии и финская компания «АЕК» подписали соглашение о сотрудничестве

В первый день февраля состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Карелии и ООО «АЕК».

Основанное в 1993 году предприятие находится в Костомукше. С 2003 года предприятие входит в состав концерна PKC GroupOY (Финляндия). С тех пор ООО «АЕК» занимается производством комплектов электропроводки для автомобильного транспорта. Численность персонала составляет 1145 человек.

В настоящее время завершается процесс объединения финской компании с индийской, занимающейся бизнесом в сфере автомобильного транспорта. В связи с этим вероятно расширение производства, возникнет потребность в новых рабочих местах.

— Надеемся, что это слияние откроет новые горизонты для развития и модернизации существующих мощностей предприятия, — отметил во вступительном слове глава Карелии Артур Парфенчиков.

Руководитель региона отметил, что документ направлен на расширение взаимодействия сторон по вопросам развития и эффективности работы предприятий в области производства комплектующих для автомобильной промышленности в Карелии

В соглашении большое внимание уделяется совместному решению приоритетных задач социально-экономического развития Карелии, укреплению ее экономического и промышленного потенциала, реализации инвестиционных проектов и программ.

— Уверен, наши партнерские отношения будут развиваться, позволят не только сохранить производство продукции для автомобильной промышленности на территории республики, но и расширить производство других видов продукции, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

В ходе встречи прозвучала информация о том, что ООО «АЕК» в течение прошлого года было вынуждено отказаться от некоторых заказов в связи с нехваткой рабочей силы.

Частично вопрос решается доставкой работников из поселка Боровой в начале недели, в конце они доставляются обратно. Вопросами размещения занимается финская сторона.

В ближайшее время будет организована дополнительная доставка работников из поселка Калевала.