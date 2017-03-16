Правительство Карелии готовит соглашение с «Почта банком»

В правительстве Карелии прорабатывают соглашение о сотрудничестве с «Почта банком». Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Юрий Савельев в социальной сети Facebook.

По поручению Артура Парфенчикова он встретился с управляющим карельского филиала банка Артемом Бобиным. Сотрудничество должно обеспечить доступность банковских услуг в небольших населенных пунктах Карелии.

— До последнего времени наиболее доступным банком оставался Сбербанк. Сегодня корпоративная стратегия банка поменялась. Из банка шаговой доступности Сбербанк все больше переходит в виртуальную среду, делая основную ставку на развитие онлайн-сервисов… Вопрос, что делать жителям малых поселков, где нет интернета, многим пенсионерам? — написал Юрий Савельев в сообщении.

«Почта банк» использует для организации операционных офисов почтовые отделения, которые есть в большинстве поселений. За год банк открыл более 30 отделений в Карелии: в населенных пунктах от 5000 человек — автономные отделения с банкоматами и окнами обслуживания, в поселениях от 500 человек применяют агентскую систему обслуживания через почтовые отделения, где установили платежные терминалы.

— С имеющейся инфраструктурой Почты России банковские услуги становятся доступными для более чем 95% жителей республики, — считает заместитель премьер-министра.

Юрий Савельев отметил, что в соглашении большое внимание уделят социальным проектам и акциям, участию банка в республиканских проектах и программах, мероприятиях по пропаганде и обучению населения основам финансовой грамотности.