Правительственную гостиницу в Петрозаводске купил известный ресторатор

Фонд государственного имущества Карелии провел аукцион по продаже ООО «Гостеприимство», которому принадлежит одноименная гостиница в Петрозаводске. Об этом сообщают «Вести Карелии».

На торги была выставлена доля правительства Карелии в уставном капитале организации, которая составляла сто процентов. На эту долю претендовали пять физических лиц и одно юридическое.

Победителем торгов стал известный в Петрозаводске ресторатор Александр Лукьянов, которому принадлежат сеть баров «Нойбранденбург», кофейня Kaffee haus и сеть аптек. Он купил компанию за 31,2 миллиона рублей при начальной цене в 22,4 миллиона.