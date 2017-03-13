Правительственную гостиницу в Петрозаводске купил известный ресторатор

Александр Лукьянов, владеющий сетью баров «Нойбранденбург» и кофейней Kaffee haus, заплатил за ООО «Гостеприимство» чуть больше 31 миллиона рублей.

Гостиница "Гостеприимство". Фото: hotels.tickets.ru

Гостиница «Гостеприимство». Фото: hotels.tickets.ru

Фонд государственного имущества Карелии провел аукцион по продаже ООО «Гостеприимство», которому принадлежит одноименная гостиница в Петрозаводске. Об этом сообщают «Вести Карелии».

На торги была выставлена доля правительства Карелии в уставном капитале организации, которая составляла сто процентов. На эту долю претендовали пять физических лиц и одно юридическое.

Победителем торгов стал известный в Петрозаводске ресторатор Александр Лукьянов, которому принадлежат сеть баров «Нойбранденбург», кофейня Kaffee haus и сеть аптек. Он купил компанию за 31,2 миллиона рублей при начальной цене в 22,4 миллиона.

 

Экономика   /   ,
Абзац